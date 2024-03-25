Правда, что "в Украине освобождают земли от славян для переселения евреев"?



“Им эта территория нужна для того, чтобы ее очистить от тех, кто там живет. Тот же Славянск, который больше всего утюжили, находится в курортной зоне с хорошим климатом. У Украины есть много пустых земель и безвизовый режим только с Израилем, а потому, если в Израиле начнется что-то серьезное, то жилье в Украине готово для всех. Такая участь была уготована Крыму, но не получилось.”

