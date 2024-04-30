Правда, что "в течение нескольких лет под воду уйдет несколько стран в Европе и Азии"?

Ученые разработали и подготовили ряд сценариев, в которых говорят о том, что случится, если продолжится таяние ледников. Отчеты IPCC подчеркивают значительные последствия повышения уровня моря, включая увеличение прибрежных наводнений, эрозию и воздействие на низменные территории, но эти эффекты прогнозируются на более длительный временной период на протяжении этого столетия и более. По мнению исследователей из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, к 2100 году уровень океанов поднимется, как минимум, от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Национальная академия наук США подтверждает, что изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, действительно приводит к повышению уровня моря, но процесс происходит постепенно и различается в разных регионах, поэтому опасности резкого повышения уровня моря и затопления стран нет. С графиками нескольких сценариев влияния повышения уровня моря на европейские страны можно ознакомиться здесь.