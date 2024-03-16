Правда, что "в Антарктиде обнаружили тайную библиотеку"?

 
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Biblioteka
Biblioteka
ФОТО: Unsplash
“В Антарктиде обнаружили тайную библиотеку: исследователи, которые ее нашли, пропали” – видеоролик с таким содержанием появился в социальных сетях. Авторы утверждают, что это правда, но на самом деле тайную библиотеку в Антарктиде никто не находил, потому что ее не существует. Сам видеоролик – мистификация.

Teiginiai


“В Антарктиде обнаружили космическую библиотеку. Это сделала группа русских исследователей. После прибытия в Антарктиду, спустя несколько дней, исследовательская группа перестала выходить на связь. После изучения секретных документов выяснилось: когда исследователи вошли внутрь этой библиотеки, они обнаружили, что библиотека не только хранит информацию, но и предоставляет возможность путешествовать в пространстве и времени. Каждая книга – это портал в определенную точку истории или даже на другие планеты в Галактике”.

Verdiktas


Ни сообщения об исследователях из России, потерявших связь после прибытия в Антарктику, ни сообщения о находке библиотеки в Антарктиде не подтверждаются. Информация о текущих научных экспедициях и исследованиях в Антарктиде не содержит упоминаний подобных инцидентов. В целом, данный рассказ, скорее, напоминает сюжет научно-фантастического произведения, нежели реальное событие. Наш вердикт – мистификация и конспирология.

Melo detektoriaus komentaras


Нам не удалось найти никаких подтверждений информации тому, что в Антарктиде пропала группа российских исследователей, которая якобы обнаружила таинственную библиотеку. Все доступные источники указывают на то, что такие сведения не соответствуют действительности, скорее всего являются вымыслом или частью литературного произведения. В действительности исследования в Антарктиде фокусируются на более практических аспектах, таких, как изучение климата, морской экологии и геологии. Подробно о исследованиях Антарктиды можно узнать здесь. Например, российские ученые в Антарктиде ведут разнообразные исследования, в том числе фиксируют экстремальные температуры на поверхности Земли в этом регионе.

Скриншот из социальных сетей

В настоящее время в Антарктиде расположены 82 исследовательские базы, принадлежащие 30 странам мира. Там круглый год живут и работают ученые. Никаких входов в подземные миры или доказательств существования таковых за все эти годы обнаружено не было. С остальными конспирологическими теориями, которые окружают Антарктиду можно ознакомиться здесь.

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