Правда, что "страны Прибалтики вернулись к закупкам газа у России"?



Цена на контракты на поставки природного газа в хабе в Нидерландах удерживается на низком уровне и сейчас находится на уровне января 2022 года – то есть от 35 до 45 евро за мегаватт-час. На том же портале можно легко убедиться, что цена на природный газ за весь 2023 год в среднем не превышала 50 евро за мегаватт-час. Вскоре после начала войны в Украине Литва отказалась от импорта газа из России, а запрет на импорт сжиженного природного газа из России ввели в октябре нынешнего 2023 года, после того, как Сейм принял поправки к закону о природном газе. Поправки к закону о природном газе означают, что никакой сжиженный природный газ из России на литовском рынке продаваться не будет. В Литву природный газ поступает благодаря деятельности терминала сжиженного газа в Клайпеде (СПГ), мощности которого зарезервированы до 2033 года (что означает, что как минимум до 2033 года обеспечены поставки газа в Литву – ред.).