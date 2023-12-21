Правда, что "страны Прибалтики вернулись к закупкам газа у России"?

Тезисы
Литва при помощи газопровода GIPL ведущего в Польшу надеялась пополнить к зиме запасы газа, но поляки делиться газом с литовцами отказались. В результате спрос на жидкий природный газ еще больше вырос, как и цены на него и литовцам пришлось вернуться к импорту российского газа. Только Литва покупает российский сжиженный газ тайком, через посредников. Цена на сжиженный газ все больше и больше увеличивается. Британская газета The Telegraph сообщила, со ссылкой на Евростат, что в этом году страны ЕС, в том числе и Литва с Эстонией, закупили российский сжиженный газ на 6 миллиардов евро. Литва на покупку энергетических ресурсов из США потратила половину бюджета страны. Ведь газовая “зависимость” Литвы от России – 41 проц.
Вердикт
Авторы видеоролика лукавят. Во-первых, цена на сжиженный природный газ не увеличивается. Во-вторых, Литва с начала 2022 года покупает сжиженный природный газ из США, Норвегии и других стран, а не из России. В-третьих, это свидетельствует о том, что “газовая” зависимость Литвы от России равна нулю. В-четвертых, в Литве действуют законы, которые запрещают покупку российского газа. И наконец, в-пятых, информация о том, что “Литва на покупку энергетических ресурсов из США потратила половину бюджета страны” – ничто иное, как самая настоящая чепуха. Достаточно ознакомиться с бюджетом Литвы на 2023 год, чтобы увидеть: на сектор энергетики из бюджета страны ушло 474 миллиона евро, при планируемых доходах в 15 544,6 млрд. евро. Наш вердикт – манипуляция и ложь.
Комментарий Детектор лжи
Цена на контракты на поставки природного газа в хабе в Нидерландах удерживается на низком уровне и сейчас находится на уровне января 2022 года – то есть от 35 до 45 евро за мегаватт-час. На том же портале можно легко убедиться, что цена на природный газ за весь 2023 год в среднем не превышала 50 евро за мегаватт-час. Вскоре после начала войны в Украине Литва отказалась от импорта газа из России, а запрет на импорт сжиженного природного газа из России ввели в октябре нынешнего 2023 года, после того, как Сейм принял поправки к закону о природном газе. Поправки к закону о природном газе означают, что никакой сжиженный природный газ из России на литовском рынке продаваться не будет. В Литву природный газ поступает благодаря деятельности терминала сжиженного газа в Клайпеде (СПГ), мощности которого зарезервированы до 2033 года (что означает, что как минимум до 2033 года обеспечены поставки газа в Литву – ред.).
Хотелось бы отметить, что в январе-сентябре 2023 года Литва потребила 9,3 ТВт-ч газа, что на 22 процента меньше, чем в первые три квартала 2022 года, когда потребность страны в газе достигла почти 12 ТВт-ч. Что из этого следует? Раз потребление газа по стране сократилось, то сократились и расходы на его покупку. С более детальной информацией о том, как изменялось в Литве потребление природного газа, ознакомиться можно здесь. По данным за 2022 год литовского министерства энергетики, 65 процентов газа, поступившего в Литву, было из США, 30 процентов – из Норвегии (в 2021 году импорта не было), 3 процента – из Египта и 2 процента – из России. Небольшое количество газа было закуплено у России до ее вторжения на Украину.
Информация о том, что “Литва на покупку энергетических ресурсов из США потратила половину бюджета страны” – ничто иное, как самая настоящая чепуха. Достаточно ознакомиться с бюджетом Литвы на 2023 год, чтобы увидеть: на сектор энергетики в из бюджета страны ушло 474 миллиона евро, при планируемых доходах в 15 544,6 млрд. евро.
- Источники
- Фьючерсы на природный газ в Нидерландах
- Российский импорт нефти, газа и электроэнергии в Литву прекращается
- Поправки к закону о природном газе
- Мощности Клайпедский терминала СПГ зарезервированы до 2033 года
- Литва потребила на 22 проц. меньше газа, чем в прошлом году
- Терминал СПГ: удвоение импорта газа и обеспечение региональной энергетической безопасности