Правда, что "скоро будут введены цифровые деньги, которые приведут к нашему концу"?

Teiginiai
„Сначала они введут цифровую медкарту, и к этому люди отнесутся спокойно. Потом они введут цифровое удостоверение личности — на первое время людей это никак не ущемит. Потом они введут цифровые деньги, и все это будет в одном приложении, в вашем телефоне, к которому придется относиться, как к документу. Многие будут вынуждены покупать дорогие телефоны. Когда все это сделают, следующим этапом будет отмена наличных и безналичных денег. Банки будут уничтожать наличность, когда она будет в них поступать а безналичные превратятся в цифровые деньги, то есть вы не сможете ими распоряжаться в полной мере. Дальше будет еще хуже: когда вы пойдет в магазин, вы увидите, что ваши деньги работают только в вашем районе, а в другом районе ваши деньги не работают. Все это будет делаться постепенно”.
Verdiktas
Создатель видеоролика озвучивает конспирологическую теорию и манипулирует страхами зрителей. Все, о чем говорится в видеоролике, является спекулятивным и не подтверждается фактами. Концепция цифровых денег не предусматривает всего того, о чем говорится в видео, а именно установления тотального контроля. Вся эта теория – плод воображения автора. Ни создание электронных кошельков, ни ввод цифровой валюты – евро, доллара, рубля или юаня – не является свидетельством установления тотального цифрового рабства. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
На конец апреля 2024 года CBDC действовали в 3 странах, и еще 130 стран разрабатывают либо изучают внедрение этой концепцию. С тем, что на самом деле кроется за данной аббревиатурой, можно ознакомиться здесь и здесь. Среди преимуществ CBDC – конфиденциальность, больше контроля над личными данными и безопасностью, расширенная возможность обеспечения анонимности в процессе оплаты. Среди минусов – концентрация данных в руках центральных банков может привести к повышенным рискам для конфиденциальности граждан, неправильный выбор дизайна может усугубить проблемы с защитой данных при цифровых платежах, отсутствие безопасности может привести к серьезному недоверию со стороны пользователей.
Европейские страны, помимо исследования перспектив ввода CBDC, работают над внедрением в Европейском Содружестве кошелька цифровой идентификации (DIW) к 2025 – 2026 годам. Европейские законодатели в курсе того, что ввод кошельков цифровой идентификации сопряжен с высоким риском и требованиям к защите личной и чувствительной информации, именно поэтому и ведутся пилотные работы. Отметим, что информация, которую озвучивают в видеоролике, а именно — для цифровой идентификации потребуется покупать новые и мощные телефоны, либо что банки будут уничтожать наличность, либо что цифровыми деньгами можно будет рассчитаться только в одном магазине или районе – конспирологическая теория, для того, чтобы испугать зрителей.