Правда, что "скоро будут введены цифровые деньги, которые приведут к нашему концу"?



„Сначала они введут цифровую медкарту, и к этому люди отнесутся спокойно. Потом они введут цифровое удостоверение личности — на первое время людей это никак не ущемит. Потом они введут цифровые деньги, и все это будет в одном приложении, в вашем телефоне, к которому придется относиться, как к документу. Многие будут вынуждены покупать дорогие телефоны. Когда все это сделают, следующим этапом будет отмена наличных и безналичных денег. Банки будут уничтожать наличность, когда она будет в них поступать а безналичные превратятся в цифровые деньги, то есть вы не сможете ими распоряжаться в полной мере. Дальше будет еще хуже: когда вы пойдет в магазин, вы увидите, что ваши деньги работают только в вашем районе, а в другом районе ваши деньги не работают. Все это будет делаться постепенно”.

