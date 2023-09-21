Правда, что "ряд стран вскоре исчезнет с лица Земли"?

Тезисы
«АллатРа задолго до нынешнего времени предупреждала, что Китай, подобно колоссу на глиняных ногах, будет разрушен вследствие климатических катастроф. Они также предупреждали, что на всей территории Китая останутся всего лишь два небольших участка пригодных для жизни. Кроме того, ближний Восток, особенно Объединенные Арабские Эмираты, также являются одним из регионов, где, по прогнозам ученых «АллатРа», произойдет резкое увеличение частоты и мощности климатических катастроф. Ученые «АллатРа» не только дали точный прогноз усиления катастроф именно в этом конкретном регионе, но и предупредили, что вся территория ОАЭ вскоре превратится в безлюдную пустыню», - говорится в видеоклипе.
Вердикт
«АллатРа» – международная секта, которая приобрела известность антисемитскими теориями, идеей объединения славян, распространением конспирологических теорий, а прогнозы, которые озвучиваются в ролике, более чем сомнительные. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Как мы уже упоминали, «АллатРа / Креативное сообщество» – международная секта. Подробно о расследовании деятельности секты можно прочитать здесь, здесь и здесь. Вкратце: «АллатРа» известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора про инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечается в расследовании «Би-би-си». Украинский центр аналитики и безопасности в феврале 2021 года призывал запретить «АллатРу» как информационный проект Кремля, продвигающий пророссийские нарративы. «АллатРа» начала активно распространять свое учение в 2013 году, перед началом боевых действий на Донбассе. Уже одна эта информация ставит большой вопрос – достоверность и беспристрастность каких-либо прогнозов, которые могли дать люди, находящиеся под влиянием идеологии «АллатРа / Креативное сообщество».
В 2022 году «АллатРа / Креативное сообщество» провело конференцию Global Crisis, во время которой убеждали, что парниковые газы никак не влияют на изменения климата – это просто всемирный заговор и «афера века». Также они критиковали проекты альтернативного топлива. После конференции разразился скандал. Оказалось, что некоторых ученых на нее заманили обманом. Директор Международного центра по изменению климата и развития в Бангладеш Салим Хук заявил, что он просто записал небольшое видео по просьбе волонтеров и не знал, в каком именно контексте его покажут. После конференции он запретил Creative society использовать свое имя и цитаты. А госсекретарь Министерства окружающей среды Словакии Юрай Сматана сказал, что его доклад был редактирован таким образом, будто он согласен с тезисами Creative society. Подробно о всей этой истории можно прочитать в материале украинского издания Babel.
В расследованиях, которые мы цитировали выше, журналисты из Украины, Польши и Великобритании подчеркивают, что личность и научная деятельность ученого Эгона Чолакяна, который предупреждает о грядущем Апокалипсисе и обращается к мировым лидерам с просьбой остановить конец света, вызывает большие сомнения. Так, например, Чолакян сообщает, что то ли сотрудничал, то ли работал в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), однако руководство CERN утверждает, что такой человек никогда на эту организацию не работал.
В заключение нам бы хотелось вернуться к прогнозам о грядущем Апокалипсисе, которые делает Эгон Чолакян. Так вот Апокалипсиса, конца света, остановки ядра Земли не будет. Что, однако, не означает, что человечество может продолжать потребительски относиться к Природе и природным ресурсам. С работами действительно существующих ученых с мировым именем, научных институтов о том, как изменение климата и подъем уровня вод мирового океана вследствие таяния ледников повлияет на жизнь на Земле, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.
- Источники
- 10 лет в религиозной секте. АллатРа имеет украинского лидера, проповедует необходимость истребления евреев и превозносит Путина как спасителя
- Пророссийская секта хотела рассказать всему миру о надвигающемся апокалипсисе, а заодно и о великом лидере Путине
- Эгон Чолакян и конец света
- Как высокопоставленные ученые почувствовали себя обманутыми группой, отрицающей изменение климата
- Генпрокуратура РФ признала “нежелательной” организацией основанное в Украине религиозное движение “АллатРа”
- СМИ нашли след Путина в секте "Аллатра"
- “Ученый”, предвещавший конец света и которого украинские представили сотрудником CERN, никогда там не работал”
- Эффект глобального потепления
- Эффекты изменения климата