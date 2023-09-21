Правда, что "ряд стран вскоре исчезнет с лица Земли"?

В 2022 году «АллатРа / Креативное сообщество» провело конференцию Global Crisis, во время которой убеждали, что парниковые газы никак не влияют на изменения климата – это просто всемирный заговор и «афера века». Также они критиковали проекты альтернативного топлива. После конференции разразился скандал. Оказалось, что некоторых ученых на нее заманили обманом. Директор Международного центра по изменению климата и развития в Бангладеш Салим Хук заявил, что он просто записал небольшое видео по просьбе волонтеров и не знал, в каком именно контексте его покажут. После конференции он запретил Creative society использовать свое имя и цитаты. А госсекретарь Министерства окружающей среды Словакии Юрай Сматана сказал, что его доклад был редактирован таким образом, будто он согласен с тезисами Creative society. Подробно о всей этой истории можно прочитать в материале украинского издания Babel.