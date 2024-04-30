Правда, что "Россия отключила спутниковую связь Прибалтике на 63 часа"?

“Вся Прибалтика пришла в ужас после того, как лишилась спутниковой связи и других способов навигации на целых 63 часа. <...> В течение двух с половиной суток ни один из самолётов стран Прибалтики не мог взлететь. Точно так же ни один корабль не вышел из порта, а автовладельцам Латвии, Эстонии и Литвы пришлось передвигаться без GPS навигаторов”.



Ни воздушное сообщение, ни движение кораблей, ни транспортное сообщение не прерывались в Литве, Латвии и Эстонии ни на секунду. Поэтому информация, которая разошлась в ряде российских средств массовой информации о том, „что Россия якобы смогла отключить спутниковую связь для Литвы, Латвии и Эстонии так, что в течение двух с половиной суток ни один из самолётов стран Прибалтики не мог взлететь. Точно так же ни один корабль не вышел из порта, а автовладельцам Латвии, Эстонии и Литвы пришлось передвигаться без GPS навигаторов” – дезинформация и ложь.

