Правда, что "от гриппа можно вылечиться, капая в нос раствор перекиси водорода"?

 
ru.DELFI.lt
Vandenilio peroksidas
Vandenilio peroksidas
ФОТО: Shutterstock
Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, в котором говорится о том, что “гриппа не существует, чтобы вылечиться, достаточно закапать в нос раствор разбавленной перекиси водорода”. Объясняем, что использование перекиси водорода таким образом, как сообщается в видеоролике, небезопасно, а подтверждений, что от болезней помогают закапывание в нос слабого раствора перекиси водорода, нет ни в научной литературе, ни со стороны авторитетных ученых.

Тезисы

Гриппа не существует, людей одурачивают и оболванивают, кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины вот и все. Достаточно взять перекись, закапать в нос, лучше всего шприцом. В стакан воды капнуть пятнадцать, двадцать капель трехпроцентной перекиси и разбавить ее в заполненном на четверть водой стакане, а потом взять шприц и закапать в нос утром и вечером и все – гриппа у вас не будет. Атомарный кислород убивает всех паразитов – вирусы, грибки, микробы“.

Вердикт

Врач, который в видеоролике сообщает, что гриппа не существует, а если и существует, то советует лечиться при от него и всех других болезней при помощи перекиси водорода, это Иван Павлович Неумывакин, российский врач, сторонник конспирологических теорий и альтернативной медицины. Подтверждений того, что от болезней нужно лечиться разбавленной перекисью водорода, нет ни в научной литературе, ни со стороны авторитетных ученых. В доказательной медицине перекись водорода используется только для наружного применения. Наш вердикт: тезисы видеоролика – фейк и манипуляция.

Комментарий Детектор лжи

Ученые из Американского колледжа врачей скорой помощи в течение десяти лет рассмотрели 1054 случая, из которых 294 соответствовали критериям отравления перекисью водорода. Исследователям удалось выяснить, что “симптоматическое воздействие перекиси водорода с высокой концентрацией приводило к высокой частоте связанных с ней эмболических событий в этой когорте. Пациенты с признаками эмболических событий имели высокий уровень смертности. Ранняя гипербарическая оксигенотерапия может оказаться полезной, но рутинная эндоскопия вряд ли принесет пользу”. Грубо говоря: большие дозы препарата могут вызывать проблемы со здоровьем, способствовать росту раковых клеток, привести к инсульту, инвалидности и летальному исходу. Также нет никаких доказательств того, что натирания либо притирания при помощи перекиси водорода могут помочь от каких-либо болезней. Более того, такой метод лечения грозит спровоцировать появление рака кожи. Нет доказательств и того, что человек излечивается от болезни, если ему закапать раствор перекиси в нос.
Скриншот из социальных сетей

Подробно о применении и действии перекиси водорода на живые организмы можно узнать здесь. Подчеркиваем – как высококонцентрированные растворы перекиси водорода, так и слабо концентрированные растворы могут оказаться небезопасными, либо смертельно опасными. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вызывают ожоги. Употребление перекиси водорода вовнутрь может закончиться смертью. Симптомы при передозировке перекиси водорода, либо ее попадании вовнутрь организма: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго-бронхоспазм), при попадании внутрь – раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало предостережение, что “не представлено никаких доказательств того, что перекись водорода, принимаемая внутрь, имеет какую-либо медицинскую пользу. Фактически потребление перекиси водорода так, как рекламируется, может привести к трагическим результатам”.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии