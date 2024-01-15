Правда, что "от гриппа можно вылечиться, капая в нос раствор перекиси водорода"?

Тезисы
„Гриппа не существует, людей одурачивают и оболванивают, кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины вот и все. Достаточно взять перекись, закапать в нос, лучше всего шприцом. В стакан воды капнуть пятнадцать, двадцать капель трехпроцентной перекиси и разбавить ее в заполненном на четверть водой стакане, а потом взять шприц и закапать в нос утром и вечером и все – гриппа у вас не будет. Атомарный кислород убивает всех паразитов – вирусы, грибки, микробы“.
Вердикт
Врач, который в видеоролике сообщает, что гриппа не существует, а если и существует, то советует лечиться при от него и всех других болезней при помощи перекиси водорода, это Иван Павлович Неумывакин, российский врач, сторонник конспирологических теорий и альтернативной медицины. Подтверждений того, что от болезней нужно лечиться разбавленной перекисью водорода, нет ни в научной литературе, ни со стороны авторитетных ученых. В доказательной медицине перекись водорода используется только для наружного применения. Наш вердикт: тезисы видеоролика – фейк и манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Подробно о применении и действии перекиси водорода на живые организмы можно узнать здесь. Подчеркиваем – как высококонцентрированные растворы перекиси водорода, так и слабо концентрированные растворы могут оказаться небезопасными, либо смертельно опасными. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вызывают ожоги. Употребление перекиси водорода вовнутрь может закончиться смертью. Симптомы при передозировке перекиси водорода, либо ее попадании вовнутрь организма: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго-бронхоспазм), при попадании внутрь – раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало предостережение, что “не представлено никаких доказательств того, что перекись водорода, принимаемая внутрь, имеет какую-либо медицинскую пользу. Фактически потребление перекиси водорода так, как рекламируется, может привести к трагическим результатам”.
- Источники
- Результаты после приема перекиси высокой концентрации
- Перекись водорода – что это такое
- FDA предостерегает потребителей от употребления сильнодействующей перекиси водорода в медицинских целях
- Симптомы при попадании передозировке перекисью водорода либо ее попадании вовнутрь
- Опасности употребления перекиси как „естественного” лекарства
- Отравление перекисью водорода