Правда, что "от гриппа можно вылечиться, капая в нос раствор перекиси водорода"?

„ Гриппа не существует, людей одурачивают и оболванивают, кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины вот и все. Достаточно взять перекись, закапать в нос, лучше всего шприцом. В стакан воды капнуть пятнадцать, двадцать капель трехпроцентной перекиси и разбавить ее в заполненном на четверть водой стакане, а потом взять шприц и закапать в нос утром и вечером и все – гриппа у вас не будет. Атомарный кислород убивает всех паразитов – вирусы , грибки, микробы“.

Врач, который в видеоролике сообщает, что гриппа не существует, а если и существует, то советует лечиться при от него и всех других болезней при помощи перекиси водорода, это Иван Павлович Неумывакин, российский врач, сторонник конспирологических теорий и альтернативной медицины. Подтверждений того, что от болезней нужно лечиться разбавленной перекисью водорода, нет ни в научной литературе, ни со стороны авторитетных ученых. В доказательной медицине перекись водорода используется только для наружного применения. Наш вердикт: тезисы видеоролика – фейк и манипуляция.