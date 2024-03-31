Правда, что "мясо и молоко удалят из продуктовой корзины к 2030 году"?

Teiginiai
“Мясо и молоко удалят из продуктовой корзины к 2030 году. В рамках эксперимента “C40 Cities”, инициативы Всемирного Экономического Форума во главе с Клаусом Швабом, 100 крупных продуктовых компаний договорились ВООБЩЕ удалить из продуктовой корзины мясо и молочные продукты. Сначала внедрение инициативы планировалось в 14 городах, теперь их список расширился до 40 городов.”
Verdiktas
Информация о том, что ряд городов США и Европы по инициативе “C40” согласились к 2030 году запретить мясо, молочные продукты и личные автомобили в рамках договора Всемирного экономического форума (WEF), является мистификацией. Ни инициатива “C40”, ни Всемирный экономический форум не призывают отказаться от потребления мяса и молока к 2030 году. Страны и города самостоятельно принимают решения как бороться с глобальным потеплением и нужно ли в будущем ограничить потребление продуктов питания. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
1) Инициатива “C40 Cities”: “C40” действительно является сетью городов по всему миру, нацеленной на борьбу с изменением климата. Однако ее основная задача – это предоставление платформы городам для сотрудничества в области снижения выбросов парниковых газов и климатических рисков, а не введение изменений в диету или запреты на определенные продукты для жителей тех городов, которые присоединились к этой инициативе.
2) Сокращение потребления мяса и молочных продуктов к 2030 году: в рамках инициативы “C40” действительно акцентируется внимание на продвижении различных мер, связанных с питанием, для борьбы с изменением климата. В частности, в докладе, который вышел в 2019 году, моделируется ввод в жизнь пяти мер, связанных с питанием, в рамках которых предполагается сокращение потребления мяса и молочных продуктов до более здорового уровня к 2030 году либо отказ от потребления таких продуктов. „Доклад представляет собой анализ выбросов, основанных на потреблении, в городах C40, а не план, который города должны принять, и тем более не юридически обязывающий договор”, – говорил представитель „C40”. „Люди сами решают, какой образ жизни им выбрать, в том числе, какую пищу употреблять и какую одежду предпочесть”.
3) Неправильное толкование: информация о том, что 14 городов США в рамках инициативы C40 согласились к 2030 году запретить мясо, молочные продукты и личные автомобили в рамках договора Всемирного экономического форума (WEF), является ложной. Это дезинформация была опровергнута наши коллегами. Ян Зопф, представитель WEF также отрицал эту информацию, подчеркивая, что доклад не рекомендует таких ограничений. Важно отметить, что подход инициативы “C40” больше сосредоточен на совместных действиях и устойчивых практиках, а не на введении каких-либо прямых запретов.
4) Роль Всемирного экономического форума: WEF сотрудничает с различными организациями, включая, такие, как “C40”, по вопросам глобальных проблем, включая такие важные для человечества проблемы, как изменение климата. Однако сам WEF не имеет возможности навязывать такие запреты или конкретные политики городам или странам. Его роль больше заключается в поощрении диалога и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.