Правда, что "мРНК вакцины от COVID-19 приводят к положительным тестам на ВИЧ"?



Доктор Питер Маккалоу, который выступает в качестве эксперта в видеоролике, не является ни вакцинологом, ни иммунологом, Маккалоу специализируется в области ишемической болезни сердца и кардиологии. Доктор Питер Маккалоу неоднократно ошибался, когда высказывался о COVID-19 и вакцинах от этой болезни. В видеоролике Питер Маккалоу, например, ссылается на результаты исследований ученых, в том числе и из Австралии, которые якобы подтверждают его слова. Однако авторы исследования из Австралии опубликовали заявление, в котором сообщили, что „наше исследование не дает никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 вредны для иммунной системы детей или взрослых. В частности, неверно предполагать, что результаты нашего исследования показывают, что вакцины против COVID-19 „подавляют иммунную систему”. „Любое предположение о том, что наше предварительное исследование подразумевает, будто вакцины против COVID-19 вызывают вредное подавление иммунной системы детей, является наивным и ошибочным упрощением наших выводов и игнорирует другие исследования, которые не поддерживают эту концепцию”.