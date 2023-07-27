Правда, что мировые элиты занимаются евгеническими опытами и пытаются изменить человеческую расу, создав "служебного человека"?

Однако ни тайных сил, ни таких технологий, ни такого мирового правительства не существует, а действующие мировые организации не обладают даже толикой власти, необходимой для претворения в реальность евгенических проектов по изменению человеческой расы. О возникновении теории заговора и о том, почему они кажутся привлекательными и логичными для многих людей, можно прочитать здесь и здесь , а если вы пройдете по этой ссылке , то вы сможете ознакомиться с серьезным и большим научным исследование о конспирологических теориях и о том, как они распространяются.

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Для осуществления таких глобальных целей по изменению человечества должна была бы использоваться евгеника. Евгеника – это наука о контроле человеческого размножения с целью улучшения генетического состава населения. В прошлом евгеника была использована для поддержания идеи «расовой чистоты», что привело к массовым нарушениям прав человека, включая принудительную стерилизацию и геноцид. В современном мире евгеника в ее историческом понимании широко осуждается. Однако некоторые аспекты евгеники, такие, как скрининг на генетические заболевания и использование вспомогательных репродуктивных технологий, стали общепринятыми в медицинской практике. Это не означает, что люди пытаются создать «совершенную» расу или улучшить генетический состав населения в целом, а, скорее, помогает предотвратить серьезные генетические заболевания и улучшить здоровье отдельных индивидуумов. Тем не менее, эти практики вызывают этические вопросы и дебаты, особенно в отношении доступности и использования этих технологий, а также возможности их злоупотребления.