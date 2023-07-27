Правда, что мировые элиты занимаются евгеническими опытами и пытаются изменить человеческую расу, создав "служебного человека"?

Тезисы
Грядет будущее, где появится новая порода людей. Так называемый «служебный человек» – раб, только в новом обличии. Раб, когда он с ошейником и в кандалах, очень опасен, потому что понимает свое рабство. Нужны рабы, которые не осознают своей участи. И вот таких людей сейчас специально пытаются вырастить. Три основных, базовых параметра должны быть у этого человека: ограниченное самосознание – то есть он не должен понимать, как устроен мир; управляемое размножение – для этого запускаются LGBT-сообщества; дешевый корм – генномодифицированная дешевая продукция.
Вердикт
Теория «служебного человека», о которой рассуждают в видео, является смешной и курьезной выдумкой, полностью антинаучной и лишенной каких-либо доказательств. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Теория «служебного человека» является конспирологической теорией и состоит из нескольких утверждений. Во-первых, якобы существуют некие тайные силы, во-вторых, эти силы обладают способностью инициировать и контролировать создание «служебного человека» в мировом масштабе и, в-третьих, существуют технологии, которые могут обеспечить успех этого предприятия.
Однако ни тайных сил, ни таких технологий, ни такого мирового правительства не существует, а действующие мировые организации не обладают даже толикой власти, необходимой для претворения в реальность евгенических проектов по изменению человеческой расы. О возникновении теории заговора и о том, почему они кажутся привлекательными и логичными для многих людей, можно прочитать здесь и здесь, а если вы пройдете по этой ссылке, то вы сможете ознакомиться с серьезным и большим научным исследование о конспирологических теориях и о том, как они распространяются.
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Для осуществления таких глобальных целей по изменению человечества должна была бы использоваться евгеника. Евгеника – это наука о контроле человеческого размножения с целью улучшения генетического состава населения. В прошлом евгеника была использована для поддержания идеи «расовой чистоты», что привело к массовым нарушениям прав человека, включая принудительную стерилизацию и геноцид. В современном мире евгеника в ее историческом понимании широко осуждается. Однако некоторые аспекты евгеники, такие, как скрининг на генетические заболевания и использование вспомогательных репродуктивных технологий, стали общепринятыми в медицинской практике. Это не означает, что люди пытаются создать «совершенную» расу или улучшить генетический состав населения в целом, а, скорее, помогает предотвратить серьезные генетические заболевания и улучшить здоровье отдельных индивидуумов. Тем не менее, эти практики вызывают этические вопросы и дебаты, особенно в отношении доступности и использования этих технологий, а также возможности их злоупотребления.
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Мифом и выдумкой являются и слова Ефимова о том, что население Земли пытаются ограничить при помощи создания LGBT-сообществ. LGBT сообщества появились не для «управляемого размножения», а для поддержки и защиты прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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Теория использования генномодифицированных продуктов, как средства для создания «служебных людей» и обеспечения едой «поглупевшего» человечества, является очередной бредовой идеей Ефимова и ему подобных конспирологов. Генномодифицированные продукты проходят строгий контроль безопасности для здоровья человека и животных, а также должны быть соответствующим образом сертифицированы и маркированы в Европейском Союзе.
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Человеком, который в видео разоблачает планы по созданию «служебного человека», с большой долей вероятности является Ефимов Виктор Алексеевич, профессор и бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ). В 2018 году профессор был задержан по подозрению в хищении средства университета. Российские СМИ в то время упоминали, что «в период своего ректорства Ефимов убеждал своих слушателей в существовании мирового заговора, организованного за 1300 лет до нашей эры древнеегипетскими жрецами, потомки которых управляют миром и поныне». В 2019 году профессор признался в том, что похитил 28,6 млн. рублей. 18 января 2021 года апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции о назначении Ефимову наказания в виде лишения свободы на пять лет. Наказание было изменено на условное лишение свободы, на тот же срок.
- Источники
- Задержан учивший ФСБ править миром профессор
- Теории заговора – появление и причины их популярности
- Как возникают теории заговора - и как распадаются их сюжетные линии
- В чем аморальность евгеники?
- Аргумент евгеники в дискуссиях о репродуктивных технологиях и практиках
- Евгеника и научный расизм
- ФЕЙК: Планируется промышленное производство людей – для этого создадут искусственную матку
- Краткая история общественных движений лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов;
- Права геев и LGBTQI-движения в Европе
- Законодательство ЕС по ГМО, которое призвано защитить здоровье людей и животных и окружающую среду
- Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) – политика по отношению к ГМО продуктам и кормам