Вакцины не применяются для распространения вируса иммунодефицита человека,. Теории о том, что с их помощью распространяется пандемия ВИЧ, являются высосанными из пальца и конспирологическими. Вакцины представляют собой синтетические фрагменты мРНК, которые разрушаются в течение короткого времени после введения в организм. Вакцины не интегрируются в геном человека, не изменяют ДНК и не могут передаваться другим людям через интимные отношения. Важно отметить, что вакцинированные люди имеют меньше шансов на заражение и передачу COVID-19, поэтому они представляют меньший риск для окружающих. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности. Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, прекрасно известны, и никаких наночастиц и фрагментов ДНК-возбудителя малярии в их составе нет. Высказывания о том, что вакцины против COVID-19 содержат ВИЧ, ранее уже опровергали наши коллеги из других изданий.