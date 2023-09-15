Правда, что "людей по всему миру прививали, чтобы захватить над ними контроль"?

Тезисы
«Патент WO202060606 был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Он принадлежит компании «Microsoft». Патент распространяется на всю планету. На рисунке, который объясняет действие патента, есть несколько пиктограмм. На одной из них надпись – сенсор. Сенсор – это наночастицы, которые подмешивают в ампулы с вакцинами. И наночастицы останутся в организме до самой вашей смерти. Пиктограмма с надписью User device – это ваш телефон, который, если подключен к сети 5G, будет способен соединиться с наночастицами в вашем теле. С этого момента власти смогут локализовать вас в любое время дня и ночи. Вакцины, которые впрыскивают людям, содержат ВИЧ. Это приведет к возникновению синдрома СПИДа у вакцинированных людей, как результат — болезнь иммунодефицита. ДНК-последовательность микробов малярии: это приведет к заболеваниям малярией. Помимо этого, в составе вакцин вам введут 157 дополнительных фрагментов ДНК и наночастицы, которые позволят осуществить определенный контроль вакцинированных людей».
Вердикт
Видеоролик не имеет ничего общего с действительностью, а также содержит несколько антинаучных, ложных от начала и до конца конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
WO2020060606 (или US20200097951) — это патент изобретения. Сам патент не содержит никакой информации о том, что в его состав предлагается включить некие «наночастицы», которые будут подключаться к сетям 5G для того, чтобы контролировать человека. Ни в одном пункте этого патента Microsoft не предполагает, что датчик будет «наночастицей» или «микрочипом, имплантированным в кожу человека» посредством вакцинации или каким-либо другим способом. Устройство будет контактировать лишь с гаджетами, которые человек, как мы уже упоминали выше, будут одеваться на тело. Например, это могут быть смарт-часы. Также в состав вакцин от коронавируса не входит как оксид графена, так и любые другие нанотехнологические конструкции.
Авторы видеосюжета, скорее всего, верят в так называемую теорию «Золотого миллиарда» и в теорию заговора, касательно концепции «Великой Перезагрузки», о которой говорилось на Всемирном Экономической Форуме (ВЭФ) в 2020 году. Обе теории полностью себя дискредитировали. О том, почему конспирологические теории продолжают оставаться популярными, можно узнать здесь.
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Вакцины не применяются для распространения вируса иммунодефицита человека,. Теории о том, что с их помощью распространяется пандемия ВИЧ, являются высосанными из пальца и конспирологическими. Вакцины представляют собой синтетические фрагменты мРНК, которые разрушаются в течение короткого времени после введения в организм. Вакцины не интегрируются в геном человека, не изменяют ДНК и не могут передаваться другим людям через интимные отношения. Важно отметить, что вакцинированные люди имеют меньше шансов на заражение и передачу COVID-19, поэтому они представляют меньший риск для окружающих. Вакцинация является важным средством борьбы с пандемией COVID-19, поскольку она помогает уменьшить количество случаев заболевания, госпитализации и смертей. Вакцины против COVID-19 прошли строгие клинические испытания и были одобрены регулирующими органами на основе их безопасности и эффективности. Компоненты, которые входят в состав вакцин от коронавируса, прекрасно известны, и никаких наночастиц и фрагментов ДНК-возбудителя малярии в их составе нет. Высказывания о том, что вакцины против COVID-19 содержат ВИЧ, ранее уже опровергали наши коллеги из других изданий.
После вакцинации иммунная система обучается распознаванию спайк-белка, который является структурным компонентом вируса SARS-CoV-2. Когда вакцинированный человек сталкивается с вирусом, его иммунная система быстрее и эффективнее может распознать и уничтожить вирус, предотвращая развитие тяжелой формы заболевания. Как правило побочные явления после вакцинации от COVID-19 не требуют медицинской помощи. Спайк-протеины (белки-шипы) в вакцинах не являются токсичными. Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин. Вакцины не содержат фактического белка-шипа от COVID-19 или живого вируса COVID-19. Белки-шипы, покрывающие коронавирус, позволяют ему легко заражать человеческую клетку и размножаться. Однако вакцина работает, обучая иммунную систему бороться со всплеском белков-шипов в организме и избавляться от него.
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Все страшилки, которые рассказывают создатели видеоролика об опасности сетей 5G, являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Напоминаем, что энергия 5G-волн не является достаточно мощной, чтобы повлиять на иммунитет человека или сделать его более уязвимым к новому коронавирусу. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.
- Источники
- Заявка US20200097951 – Криптовалютная система, использующая данные о деятельности органов
- Заявка WO2020060606
- 5G, вакцины и "цифровое порабощение": коронавирус новый, а теории заговора старые;
- Теория – “Золотого миллиарда”
- Теория “Великой перезагрузки”
- Компоненты которые входят в состав вакцин от коронавируса
- Это правда? Вакцины могут изменить мое ДНК?
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
- Проверка фактов: Вакцины COVID-19 не связаны с раком и ВИЧ