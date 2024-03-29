Правда, что "Литва, Латвия и Польша отменяют санкции против России?"

 
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

"Литва, Латвия и Польша отменяют санкции против России" – уверяет видеоролик, который появился в социальных сетях. Объясняем, что ни Литва, ни Латвия, ни тем более Польша санкции против России не отменяют и не высказываются в пользу их отмены.

Teiginiai

"Премьер-министр Латвии заявила, что страна не видит смысла продлевать запрет на импорт российского зерна, драгоценностей и других товаров, так как это будет лишь запретом на бумаге, а товары будут поставляться другими путями. Польша и Литва уже поддержали Латвию".

Verdiktas

Ни Литва, ни Латвия, ни тем более Польша санкции против России не отменяют и не высказываются в пользу их отмены, а сам видеоролик ничто иное, как дезинформация и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Дабы убедиться, что все, о чем заявляют создатели видеоролика – манипуляция и фейк, достаточно ознакомиться с информацией, доступной в официальных источниках. Ни правительство Литвы, ни правительство Латвии, ни правительство Польши не призывают отменить санкции против Российской Федерации. Более того, в конце марта Еврокомиссия представила новые предложения по установлению высоких тарифов на сельхозпродукцию России и Беларуси, что сделает выход этих товаров на рынок ЕС максимально невыгодным, защитив интересы фермеров в Латвии и других странах ЕС, а также сократив доходы России. Латвия была первой страной, которая призвала запретить сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси на уровне Евросоюза. Латвия также считает, что необходимо включить ограничения на ввоз марганцевой руды и оксид алюминия в санкции против России.
Скриншот из социальных сетей

Дональд Туск, глава правительства Польши уже заявил, что попросит спикера Сейма предложить для польского парламента резолюцию, призывающую Европейскую комиссию ввести эмбарго на российские и белорусские продукты питания. В свою очередь Литва в конце февраля потребовала исключить Россию и Беларусь из состава ОБСЕ. А в середине марта сообщила о том, что необходимо добиться международной изоляции Российской Федерации.

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