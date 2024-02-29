

В Антарктике расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования. Исследователи Антарктики подтверждают, а технология радиолокационного картографирования доказывает, что под поверхностью Антарктиды не существует ни одного города. Ученые использовали методы радиоэхозондирования для картирования местности под Антарктидой в течение последних 60 лет, сообщил нашим коллегам из издания USA TODAY по электронной почте Питер Фретвелл, исследователь Научного комитета по антарктическим исследованиям. „Ни в одной из этой обширной коллекции данных нет никаких свидетельств того, что нечто было создано руками человека или похоже на город”, – сказал Фретвелл.