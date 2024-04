Правда, что Билл Гейтс признал прививки от COVID-19 ошибкой?

Эта цитата сначала появилась на английском языке. В 2021 г. на сайте The Exposé появилась статья под названием SATIRE – In an alternative universe Bill Gates has called for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines ("САТИРА – В альтернативной Вселенной Билл Гейтс призвал отозвать все вакцины от Covid-19"). Сейчас эта статья уже удалена с сайта, но ее копия сохранилась в архиве ( здесь ).

В статье можно найти ту же цитату, только на английском языке, которая появилась в Facebook на литовском: In an often anguished 19-minute televised speech, Gates said: We made a terrible mistake. We wanted to protect people against a dangerous virus. But it turns out the virus is much less dangerous than we thought. And the vaccine is far more dangerous than anyone imagined".