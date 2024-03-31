Правда, что "Анджей Дуда, президент Польши, заявил, что Украина проигрывает войну"?

Teiginiai
„Все мы видим, что Украина проигрывает по всем фронтам и как государство перестает существовать, но мы готовы защитить запад Украины, включив эти земли в состав Польши”
Verdiktas
Судя по всему, видеоролик является частью кампании, за которой стоят власти Российской Федерации по распространению дезинформации против Украины. Как Анджей Дуда, президент Польши, так и Дональд Туск, премьер-министр Польши, подобных высказываний не делали и тем более не выдвигали территориальных претензий к Украине. Российская Федерация проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от действий кремлёвской власти. Российские и пророссийские средства массовой информации и блогеры постоянно распространяют сообщения о том, что соседние с Украиной государства, которые входят в состав Европейского Союза и НАТО, намереваются захватить часть украинской территории. Однако все эти заявления являются ничем иным, как дезинформацией самого низкого пошиба и не имеют под собой никакого основания. Наш вердикт: видеоролик – фейк и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Для того, чтобы убедиться — Анджей Дуда, президент Польши, не делал заявления, которые ему приписывают создатели видеоролика, достаточно ознакомиться с выступлениями главы польского государства, которые доступны на официальном сайте польского президента. Ни одно из выступлений Дуды не содержит такого заявления, более того, глава Польши в каждом своем интервью и публичных выступлениях, посвященных международной ситуации, высказывается в поддержку Украины и необходимости остановить агрессию Российской Федерации. Так, Дуда в одном из своих последних выступлений заявил:
“Именно из России и от ее союзников исходит большинство угроз демократии. Преступный режим в Кремле постоянно пытается дестабилизировать обстановку в разных уголках мира в виде дезинформационных кампаний, деятельности так называемых агентов влияния, вмешательства во внутренние дела, в том числе в демократические процессы принятия решений, такие, как избирательный процесс. Таким образом, Москва стремится дискредитировать демократию, подорвать доверие граждан к своим государствам и политикам.”
Дональд Туск, премьер-министр Польши, во время своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским, президентом Украины заявил:
“Украина платит кровью за такие ценности, как свобода, права человека, верховенство закона и демократия. Поэтому нет никаких сомнений в том, что "необходимо сделать все, чтобы Украина сохранила свою целостность и независимость.”
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на заседании Европейского совета в Брюсселе призвал лидеров ЕС увеличить военную поддержку Украины и ускорить ее интеграцию в ЕС. „Военная помощь Украине – это самая важная работа, которую мы должны сегодня делать все вместе” – подчеркнул Науседа. Глава Литвы также предложил начать разработку нового, 14-го пакета экономических санкций ЕС против России, включая сжиженный газ, алюминий, „Росатом”, увеличение числа российских банков и запрет на импорт российского зерна в ЕС.