Правда, что "5G — это технология для управления сознанием человека, и ее применят для контроля человечества"?

Тезисы
«5G — это пять миллионов негативных лучей, направленных на вас. Они снимут оболочку ДНК ваших клеток. 5G — это технология управления сознанием человека. С ее помощью можно заставить человека слышать «голос внутри головы». Протесты будут масштабными – мусульмане, например, увидят в небе Мухаммада, который прикажет им напасть. Христиане узрят то, что им прикажет Иисус Христос. 5G использует частоту звукового оружия, которое применяется при разгоне демонстраций. Это та же частота излучения, которую облучаемые люди ощущают как ожог. Второй этап – возникновение бесплодия у людей. Облучение вызывает рак, и большинство облучаемых таким образом мышей и крыс умирают. Когда включили 5G в Ухани, все люди погибли. Произошедшее прикрыли легендой о вирусе. Все будущее мира основано на 5G».
Вердикт
То, о чем говорится в видеоролике, основывается на манипуляциях страхами, которые возникают из-за недостаточных знаний. 5G – это следующий шаг в развитии мобильной связи, который обещает более быструю передачу данных и большую пропускную способность. Наш вердикт: видеоролик – фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) «5G — это пять миллионов негативных лучей, направленных на вас». – 5G, или пятая генерация мобильных сетей, не имеет ничего общего с "негативными лучами". Это технология беспроводной связи, которая обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с 4G. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей – нет;
2) «Они снимут оболочку ДНК ваших клеток». Нет научных доказательств, подтверждающих, что 5G может повредить ДНК клеток. 5G использует низкоэнергетические, неионизирующие радиоволны, которые не могут повредить ДНК. В 1999 году агентства FDA и NTP начали исследование воздействия электромагнитного излучения на крысах. В ходе этого исследования у крыс действительно были обнаружены раковые опухоли, связанные с воздействием электромагнитного излучения. Однако стоит учесть некоторые особенности этого исследования. Прежде всего, крыс облучали в течение двух лет по 18 часов в день, что значительно отличается от уровня излучения, которому подвергается человек от мобильной связи. Во-вторых, крысы, которые не подвергались излучению, умерли раньше, чем те, которые были подвергнуты воздействию электромагнитного излучения. Кеннета Р. Фостер, профессор биоинженерии из Университета Пенсильвании считает, что «результаты исследования достаточно слабые и непонятные»;
3) «5G — это технология управления сознанием человека...». Это недоказанные утверждения. 5G – это стандарт для мобильных сетей, а не технология управления сознанием. Поэтому заявления авторов видео о том, что при помощи технологий 5G будут иметь место массовые манипуляции сознанием, чтобы развязать войны между различными нациями, представителями разных конфессий, являются мистификацией. Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный;
4) «5G использует частоту звукового оружия...». 5G использует радиочастоты, которые значительно отличаются от частот, используемых в звуковом оружии. Система активного отбрасывания (Система активного блокирования, англ. Active Denial System, ADS) представляет собой установку, излучающую электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 95 ГГц, которая оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей. Сети телекоммуникаций 5G имеют другой принцип действия.
5) «Второй этап – возникновение бесплодия у людей и онкологических заболеваний». Нет научных доказательств, связывающих 5G либо с бесплодием, либо с онкологическими заболеваниями.