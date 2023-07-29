Правда, что "5G — это технология для управления сознанием человека, и ее применят для контроля человечества"?

1) «5G — это пять миллионов негативных лучей, направленных на вас». – 5G, или пятая генерация мобильных сетей , не имеет ничего общего с "негативными лучами". Это технология беспроводной связи, которая обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с 4G . В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения ( ВОЗ ) также сообщает , что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей – нет;

2) «Они снимут оболочку ДНК ваших клеток». Нет научных доказательств, подтверждающих, что 5G может повредить ДНК клеток. 5G использует низкоэнергетические, неионизирующие радиоволны, которые не могут повредить ДНК. В 1999 году агентства FDA и NTP начали исследование воздействия электромагнитного излучения на крысах. В ходе этого исследования у крыс действительно были обнаружены раковые опухоли, связанные с воздействием электромагнитного излучения. Однако стоит учесть некоторые особенности этого исследования. Прежде всего, крыс облучали в течение двух лет по 18 часов в день, что значительно отличается от уровня излучения, которому подвергается человек от мобильной связи. Во-вторых, крысы, которые не подвергались излучению, умерли раньше, чем те, которые были подвергнуты воздействию электромагнитного излучения. Кеннета Р. Фостер, профессор биоинженерии из Университета Пенсильвании считает, что «результаты исследования достаточно слабые и непонятные»;