Могло ли землетрясение в Турции быть испытанием тектонического оружия?

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Землетрясение в Турции могло быть искусственным, чтобы заставить президента Турции Эрдогана подтолкнуть к согласию на принятие в НАТО Швеции и Финляндии. Тектоническое оружие против Турции могли использовать США.



Verdiktas



Существование тектонического оружия – конспирологическая теория, которая не подтверждается никакими доказательствами, кроме предположений сторонников теорий заговора. Отметим, что создатели видео сообщают, что теория того, что в Турции было применено тектоническое оружие, кажется им по большей части правдоподобной. Наш вердикт – мистификация и фейк.



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Насколько идея о существовании тектонического оружия является популярной в среде любителей конспирологии, настолько же она является антинаучной. Поясняем: поверхность Земли покрыта тектоническими плитами:

Fot. Tectonic_plates(rus)

Площадь тектонических плит – миллионы квадратных километров, для того, чтобы на них воздействовать искусственным образом, требуется колоссальное количество энергии. Сторонники конспирологических теорий выдвигают множество версий того, каким образом можно получить столько энергии и затем применить ее, чтобы вызвать искусственное землетрясения. Основной такой теорией является HAARP. Подробно с теорией тектонический плит, геологических разломов и того, как они вызывают землетрясения, можно ознакомиться здесь.

HAARP– High Frequency Active Auroral Research Program – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Учёные отмечают, что конспирологические теории значительно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше. Кстати, подобная установка (точнее, даже несколько) есть у России – нагревной стенд “Сура”.

Дэвид Маласпина, научный сотрудник Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Университета Колорадо в Боулдере сообщил агентству Рейтерс, что радиоволны HAARP похожи на мощную радиовещательную станцию AM, и “не существует известного механизма, с помощью которого радиовещание AM может вызвать землетрясение”. По его словам, такие радиоволны проникают в землю менее чем на 1 см, в то время как землетрясения происходят гораздо глубже. “Землетрясение 2023 года в Турции возникло на глубине ~17 км”.

Эксперты, с которыми поговорили наши коллеги из USA Today, утверждают, что землетрясения, обрушившиеся на Турцию и Сирию, произошли естественным образом на хорошо известной системе разломов в результате давления тектонических плит Земли. Процитируем:

Рейчел Аберкромби, исследовательница землетрясений в Бостонском университете - “Ни у кого нет возможности намеренно вызвать сильное землетрясение с какой-либо степенью уверенности. Различные виды человеческой деятельности – такие, как строительство больших водохранилищ, гидроразрыв пласта и закачка сточных вод, связанные с добычей углеводородов и геотермальными энергетическими проектами - могут вызывать землетрясения, но никогда не такие сильные, как это”.

Джессика Тернер, геофизик из Геологической службы США: - “Землетрясение магнитудой 7,8 в Турции, произошедшее на хорошо известной системе (разломов), было бы очень трудно произвести людям. Было высвобождено много энергии, на которую, вероятно, не способна нынешняя деятельность человека”.