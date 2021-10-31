Ложь: вакцины – средство уничтожения человечества

Мы ознакомились с текстом и выяснили, что Владимир Зеленко распространяет мифы о вакцинах. Протокол лечения, который он разработал, вовсе не такой эффективный в лечении коронавируса. Более того, на странице главного Раввинского суда нет никакой информации о том, что суд поверил в геноцид человечества при помощи вакцин.

Тезисы текста:

1) Существует мировой заговор мультимиллиардеров, направленный на то, чтобы при помощи вакцинации сократить население планеты;

2) Владимир Зеленко сообщает: “Моя группа успешно вылечила 6000 пациентов. Я обучил сотни врачей, которые сейчас обучают своих студентов. В общей сложности мы вылечили миллионы пациентов”. Владимир Зеленко также якобы разработал «протокол Зеленко» для лечения COVID-19, который спас бесчисленное количество жизней по всему миру;

3) В тексте и видео встречаются ссылки на высказывания доктора Юдна из Института биологических исследований Солка. Доктор якобы утверждает, что вакцины приводят к образованию тромбов у вакцинированных;

4) Вакцины негативно влияют на фертильность людей;

5) В своей речи Зеленко говорит о том, что “работница из центра CDC (Центр в США по контролю и профилактике заболеваний) «слила» информацию, что это не 11 тысяч умерших, а 45 000 умерших!”.

Комментарий Delfi.ru:

На решение Раввинского суда уже ссылалась в своих выступлениях известная российская актриса и противница вакцинации Мария Шукшина. Подробный разбор мистификации можно прочитать у наших коллег из Delfi в Эстонии. Вкратце: в Израиле, помимо светской судебной власти, работают и раввинские суды. Они выносят решения по семейным спорам и религиозным вопросам. В ряде других случаев вердикт раввинского суда считается эквивалентным постановлению светского судьи. Помимо 12 региональных раввинских судов существует и Высший раввинский суд, возглавляемый одним из двух главных раввинов Израиля. Хотя документ подписали четверо раввинов, никакого отношения к Высшему раввинскому суду (и, следовательно, юридической силы) он не имеет.

Заявления доктора Владимира Зеленко о тайном заговоре мультимиллиардеров, направленном на уничтожение человечества при помощи то ли вакцин, то ли иных средств являются конспирологическими теориями, не подкрепленными фактами. Антропологи и социологи сходятся на том, что подобные теории особенно распространяются во время таких кризисов как пандемия коронавируса: “Конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет”, – считает исследователь теорий заговора, профессор университета в Шеффилде и автор книги "Русская культура заговора" Илья Яблоков.

Личность самого Владимира Зеленко является довольно противоречивой, а его заявления об эффективности протокола лечения COVID-19 кажутся очень и очень преувеличенными. Так врач в результате своих заявлений в атмосфере скандала был вынужден покинуть еврейскую общину, в которой исполнял обязанности доктора. Наши коллеги из издания Snopes отмечают: “утверждения Зеленко (о протоколе лечения) основаны исключительно на том, что он поверил ему на слово: он не опубликовал никаких данных, не описал дизайн исследования и не сообщил об анализе”.

Нам не удалось выяснить, существует ли в действительности доктор Юдн из Института биологических исследований Солка, не подлежат сомнению лишь следующие факты – такой институт действительно существует в США, и его сотрудники действительно опубликовали исследование. В исследовании института изучалось, как белки-шипы SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего Covid-19, повреждают клетки сосудистой системы человека. Институт Солка в своем исследовании пришел к выводу, что вакцины против Covid-19 являются эффективным и безопасным способом защиты людей от вируса. В последнем предложении исследования говорится, что, когда кто-то получает вакцину от Covid-19, она “не только защищает человека от SARS-CoV-2, но и ингибирует [спайковый белок] вызванное эндотелиальным повреждением”. Представитель Института Солка сообщил AFP, что шиповые белки в вакцинах против Covid-19 безопасны, потому что они остаются в мышцах руки человека только в течение короткого периода времени.

“Спайк-белок в коронавирусе ведет себя не так, как спайк-белок в вакцинах”, - сказал представитель Института.

Владимир Зеленко ссылается на данные, которые якобы сообщил пожелавший остаться анонимным сотрудник системы здравоохранение США, однако ни нам, ни нашим зарубежным коллегам не удалось найти подтверждения существования такого человеке, как и того, что он дал показания в суде, во время которых разоблачил «ложь и манипуляции» правительства страны.

Правительство США не скрывает количество людей, скончавшихся от вакцин. Как мы уже сообщали, при оценке данных в системе VAERS о побочных эффектах после вакцинации, включая смертельные случаи, нужно понимать, что они совсем не обязательно означают, что вакцина вызвала проблему со здоровьем. Сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 редки. С 14 декабря 2020 г. по 6 октября 2021 г. в США было введено более 403 миллионов доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 8 638 сообщений о смерти (0,0021%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19. FDA требует, чтобы медицинские работники сообщали в VAERS о любой смерти после вакцинации COVID-19, даже если неясно, была ли вакцина причиной;

Марта Шаран, пресс-секретарь целевой группы агентства по вакцинам, сказала USA TODAY, что утверждение о 45 000 умерших не имеет никаких оснований. „На сегодняшний день CDC не обнаружил каких-либо необычных или неожиданных моделей смертей после иммунизации, которые указывали бы на то, что вакцины от COVID вызывают или "способствовали смерти, помимо 3 подтвержденных смертей после вакцины Janssen“.

Вердикт: Стенограмма беседы Владимира Зеленко и нескольких раввинов является одной большой конспирологической теорией, которая состоит из ряда других недоказанных теорий заговора. Большинство выводов в тексте сделано на основе недостоверных фактов.