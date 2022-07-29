Ложь с элементами конспирологии: Евромайдан - операция США по вытеснению России и Беларуси с европейских рынков

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Авдонин утверждает, что для ослабления "славян", западу нужно было оттянуть Украину от торговых и промышленных связей с Беларусью и Россией. Авдонин утверждает, что это было экономической операцией западных спецслужб, а украинские события 2014 г. были предательством элит, разрушивших экономику страны, погрузивших ее в нищету, заставив воевать против России. При этом Евромайдан он рассматривает как операцию США по вытеснению России и Беларуси с европейских рынков. Кроме того, Авдонин пытается убедить зрителя в том, что Лукашенко борется за благосостояние каждого простого белоруса и для этого необходима системная работа вертикали власти, а иначе будет украинский сценарий с “микрокнязьками, олигархами и частными армиями”.

Комментарий Delfi.ru:

Во-первых, очень показательно, что Авдонин сводит понятие “славяне” к Беларуси, России и Украине, забывая о таких странах как Польша, Чехия, Словакия, Словения, Болгария или Хорватия, входящих в Европейский Союз. Иначе говоря, для него термин “славянский” означает то, что его главным и доминирующим компонентом будет являться Россия. Иначе говоря, в такой “славянской семье” Россия априори будет играть роль старшего, а все остальные страны будут ее сателлитами с ограниченной субъектностью во многих вопросах. Именно такое будущее Беларуси пропагандирует Авдонин, а также предлагает этот вариант Украине.

Во-вторых, если оценивать ситуацию вокруг Украины, начиная с 2014 г., то Авдонин очевидно лжет. Можно по-разному оценивать ситуацию внутри украинского общества в 2013-2014 гг., однако очевидно то, что первый шаг по развязыванию войны был сделан Россией, которая аннексировала Крым и развязала конфликт на Донбассе. Последовавшие за этим ограничительные меры ЕС в отношении России были результатом агрессивных действий Кремля в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. Иначе говоря, именно путинский режим вынудил украинцев воевать против России, что негативным образом сказалось на экономике Украины и благосостоянии ее граждан.

В-третьих, несмотря на действующие санкции, по состоянию на конец 2021 г., Россия входила в пятерку главных торговых партнеров ЕС. Цифры свидетельствуют, что за товарооборот между Россией и Европой вырос на 44%, составив $223,8 млрд. сообщает пресс-служба Минпромторга. В структуре российского экспорта в ЕС ведущее место занимали нефть, нефтепродукты, природный газ, черные и цветные металлы, удобрения и цемент. Не стоит также забывать, что значительное влияние на уровень товарооборота оказала пандемия COVID-19. Рост взаимного товарооборота был связан с восстановлением экономики после падения, вызванного пандемией. И цифры, приведенные ниже, свидетельствуют о том, что у стран ЕС было желание активно торговать с Россией как в традиционных секторах экономики, так и в новых. Что же касается энергоресурсов и других сырьевых товаров, то усиление конкуренции со стороны США, стран Аравийского полуострова или того же Казахстана, является нормальным явлением рыночной экономики. Усиление присутствия конкурентов означает новые вызовы для любого участника рынка. Однако попытки Авдонина рассматривать данные процессы как спецоперацию США по вытеснению России и Беларуси с рынков ЕС отдают примитивной конспирологией.

В-четвертых, вряд ли можно говорить о том, что режим Лукашенко заботится о простых белорусах. Причиной этому являются тысячи осужденных после выборов 2020 г., десятки тысяч тех, кто вынужден был бежать из страны, а также сотни ликвидированных организаций гражданского общества. Замалчивая эту проблему, пропагандист Авдонин использует классический аргумент кремлевской пропаганды, сводящейся к фразе “хотите как на Украине”? Безусловно, Украина не являлась идеальным примером организации государственной власти даже до событий 2014 г. Однако использование его для белорусской аудитории при замалчивании внутренних проблем белорусского общества является пропагандистской манипуляцией, направленной на то, чтобы усилить поддержку режима Лукашенко в белорусском обществе.

Вердикт:

Рассуждения Алексея Авдонина о “славянской экономике” основываются на манипулятивных приемах с элементами примитивной конспирологии и руссоцентричной риторики. Апеллируя к традиционным нарративам Кремлевской пропаганды, Авдонин распространяет лживую информацию, целью которой является показать преимущества режима Лукашенко.