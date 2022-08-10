Ложь: раздел Речи Посполитой дал белорусам возможность для восстановления исторических связей, объединения с русским народом

Тезисы текста:

Елфимов утверждает, что для белорусов разделы Речи Посполитой стали возможностью для восстановления исторических связей с Россией. Рассматривая Россию как центр “славянского мира”, он считает, что все страны, настроенные на его разделение, “в конечном итоге проигрывают и вынуждены стать западными марионетками”. Пользуясь этой логикой, он называет Польскую Народную Республику (ПНР) попыткой Польши влиться “в славянский социалистический проект”, в котором она “отстаивала уже не западные, а самостоятельные, славянские ценности”.

Вердикт:

Заявления Вадима Елфимова являются ретрансляцией кремлевских нарративов, пропагандирующих особую роль России как центра противостояния западной цивилизации, а также ее ведущей роли в “славянском мире”. При этом аргументация Елфимова базируется на лжи относительно оценки роли присоединения Беларуси к Российской империи, поскольку игнорирует объективные исторические факты, которые этому предшествовали. Еще одной ложью, опровергаемой фактами, являются его слова о том, что ПНР отстаивала “самостоятельные, славянские ценности”.

Комментарий Delfi.ru:

Существует масса способов опровержения пропагандистского советско-российского клише о якобы положительной роли насильственного присоединения Беларуси к Российской империи. И здесь стоит обратиться к инструментам права, наиболее идеологически близким ко взглядам Елфимова. В Манифесте об объявлении БССР от 1 января 1919 г. можно прочитать, что Беларусь была ““захвачена российским кровавым самодержавием и всевозможным чиновничеством”, а в статье 2 т.н. Сталинской конституции БССР 1937 г. говорится об “освобождении белорусского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии”. Даже на основании этих исторических правовых актов ранней советской власти можно говорить о том, что присоединение Беларуси к Российской империи было захватом. А стремились ли белорусы к “восстановлению исторических связей с Россией” и что предшествовало ослаблению Речи Посполитой? Об этом можно, например, прочитать у белорусского историка Генадзя Сагановича. В своей книге Саганович приводит цифры потерь населения Великого княжества Литовского в войне 1654-1667 гг. между Речью Посполитой и Россией. В целом потери населения княжества составили 46%, в т.ч. 53% в границах современной Беларуси. Эту войну можно назвать началом конца Речи Посполитой как государства. Саганович отмечает, что в советской историографии война 1654-1667 гг. всегда оценивалась как элемент борьбы "за воссоединение Украины и Беларуси с Россией", а агрессивный экспансионизм российских войск представлялся как "безвозмездная помощь” угнетенным “братским народам". Более детальный анализ этой военной кампании свидетельствует о том, что в отличие от Украины с ее гетманатом, в Беларуси у московского царя отсутствовала хоть сколько-нибудь значительная политическая база. При таком историческом контексте вряд ли стоит говорить о каких-либо “исторических связях”, о которых говорит Елфимов. Поэтому все его тезисы о роли разделов Речи Посполитой для белорусов являются ремейком российского имперского и советского нарративов.

Об отсутствии самостоятельности у ПНР в отстаивании собственных интересов свидетельствует то, что она входила во всевозможные политико-экономические и военные объединения, созданные СССР, по сути являясь его государством-сателлитом. О том, насколько “самостоятельны” были социалистические страны в своих действиях, свидетельствуют события 1956 г. в Венгрии и 1968 г. в Чехословакии, подавленные Москвой с помощью силы. После чехословацких событий руководство СССР объявило о своем праве вмешиваться во внутренние дела стран соцлагеря, если те по какой-то причине отклоняются от просоветского курса. Такой формат взаимоотношений часто называют “доктриной Брежнева”. В ноябре 1968 г. на съезде Польской объединенной рабочей партии Брежнев заявил, что “защита дела социализма есть общая проблема всех социалистических стран”, что объясняет возможность предоставления “военной помощи братской стране для пресечения угрозы социалистическому строю”. Поэтому заявления Елфимова о том, что ПНР отстаивала какие-то самостоятельные интересы, является еще одной ложью.

Рассуждая о т.н. “союзном государстве Беларуси и России”, Елфимов говорит, что его существование обеспечивает “историческую тенденцию по объединению всех славян, защитников традиционных ценностей” в противовес западной цивилизации. “Славянский мир” по Елфимову является руссоцентричным. Поэтому славянские ценности, о которых он говорит, по своей сути являются интересами Москвы. В таком формате взаимоотношений всем славянским и не только странам-соседям России отводится роль “младших братьев”, находящихся под пристальным контролем Кремля и его идеологов. Оценивая такую форму “панславизма” по Елфимову, уместно вспомнить взгляды Владимира Путина, который признавался в том, что читает работы философов Ивана Ильина и Николая Бердяева. У Ильина, кроме прочего, можно прочитать о том, что Европа не знает Россию, так как “ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека”. Бердяев писал, что “мировая роль России тогда лишь начнется, когда Россия окончательно порвет с германизмом” и “славянская раса станет самостоятельной мировой силой”. Поэтому рассуждения Елфимова в целом совпадают с современными кремлевскими нарративами относительно роли России в близлежащих к ней странах, которые она считает сферой своих интересов.