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Сотни тысяч просмотров в социальных сетях набрал фрагмент передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором эксперты из России рассуждают о том, что НАТО готово начать военные действия против Российской Федерации. Объясняем, что НАТО хотя и поддерживает Украину, но придерживается нейтралитета и не намерено воевать с Россией.
Ложь: „НАТО готовится открыть второй фронт против России“
Ложь: „НАТО готовится открыть второй фронт против России“
© Ekrano nuotr.

Teiginiai

НАТО готовится открыть второй фронт против России.

Verdiktas

НАТО неоднократно заявляло о своем нейтралитете в войне России против Украины. Эксперт, который делает выводы о том, что Североатлантический Альянс готов объявить войну России, кроме собственных домыслов не приводит никаких доказательств. Наш вывод – дезинформация.

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Видеосюжет является одним из фрагментов передачи “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” от 8 января 2023 года. Напоминаем, что российский телеведущий и один из главных пропагандистов, ратующих за войну с Украиной, находится в списке тех лиц, против которых Евросоюз ввел санкции из-за их поддержки войны, которую развязала Россия против Украины.

НАТО крайне осторожно и в том, что касается поддержки Украины, и, несмотря на полномасштабную войну на территории последней, не является участником войны, не отправляет своих солдат в Украину и не устанавливает бесполетную зону над Украиной. Йенс Столтенберг неоднократно объяснял, что НАТО избегает прямого противостояния с Россией. Поэтому попытки России изобразить НАТО главным агрессором не обоснованы. В то же время со стороны России постоянно слышатся угрозы, в том числе и нанести удар по территории НАТО. Особо нам бы хотелось отметить, что НАТО является оборонительным Альянсом и не стремится к конфликту с Российской Федерацией. Президент США Джо Байден также неоднократно заявлял, что НАТО не представляет угрозы третьим странам. С мифами о НАТО и их опровержением можно ознакомиться здесь.

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