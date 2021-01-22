Основные тезисы видео:

"Вакцина от коронавируса не является вакциной, на самом деле это синтетический, химический патоген, который представляет опасность. Патоген, который создан для того, чтобы люди заболели. Вакцину вводят для того, чтобы вызвать заболевание, а не для того, чтобы прекратить передачу инфекции. Все это делается для того, чтобы превратить людей в больных, это также может вызвать возникновение рака".

Фейк: вакцины от коронавируса провоцируют возникновение заболевания © Ekrano nuotr.





Комментарий:

Институт имени Пауля Эрлиха в Германии, который отвечает за биомедицинские препараты и вакцины, на своей странице в интернете заявляет, что опасности интеграции мРНК в человеческий геном не существует. У людей геном в форме ДНК находится в ядре клетки. На основании разницы в химической структуре такая интеграция невозможна. Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации, говорит о том, что нет никаких доказательств того, что вакцина влияет на человеческий ДНК. В этом уверен и Марк Линас из Университета Корнелла в США: "Это миф, который с умыслом распространяют противники вакцинации, чтобы вызвать недоверие и путаницу".

Согласно подробной информации, опубликованной на сайте UNICEF (Детский фонд ООН), вакцины имитируют инфекционный агент – вирусы, бактерии или другие микроорганизмы, которые могут вызывать заболевание. Так иммунная система человека "учится" быстро и эффективно реагировать на него. Традиционно, вакцинация – это введение в организм ослабленной формы инфекционного агента, который позволяет нашей иммунной системе запомнить его. Таким образом иммунная система способна быстро распознать инфекцию и начать борьбу с ней еще до начала заболевания. Именно так разрабатываются сейчас некоторые вакцины-кандидаты против COVID-19. В разработке других потенциальных вакцин используются технологии нового поколения: так называемые РНК- и ДНК-вакцины. Вместо того, чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют вашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины РНК и ДНК дают организму генетический код, необходимый иммунной системе для самостоятельной выработки антигенов.

С подробным научным объяснением того, почему вакцина не может менять и не меняет мРНК человека, можно ознакомиться здесь. Вакцины с РНК не содержат частиц патогенов или инактивированных патогенов, поэтому не заразны. РНК не интегрируется в геном хозяина, и цепь РНК в вакцине разрушается после образования белка. С принципом создания вакцины можно ознакомиться также здесь.