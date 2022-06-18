Фейк: танки России имеют законное право войти на Украину

Тезисы видео:

Минские соглашения, гарантом которых является Российская Федерация, дают право Москве в случае их несоблюдения со стороны Киева ввести свои вооруженные силы на территорию Украины;

“На территории Украины шла гражданская война, украинцы сами попросили Россию вмешаться и сделать Федерацию”, – 0.41 минута сюжета.

Комментарий DELFI:

Видеосюжет записал и распространил Олег Пахолков – российский предприниматель и политтехнолог. Несколько ранее мы уже подготовили большой и подробный материал, в котором рассказали и показали, как господин Пахолков манипулирует фактами и пытается оправдать военное вторжение Российской Федерации в Украину. Откровенную неправду говорит о Минских соглашениях. На самом деле Минские соглашения никоим образом не дают какое-либо право России развязывать войну против Украины. С оригинальным текстом Минских соглашений можно ознакомиться здесь. Подробно о том, как Минские соглашения трактуют (по-разному – ред.) в Киеве и Москве можно прочитать здесь.

Украина приняла закон об особом статусе и амнистии (2014 г.), а также разработала законопроект о местных выборах (2014 г.). Украина также приняла поправки к конституции для предоставления большей автономии территориям, которые она в настоящий момент не контролирует (2015 г.). В действительности нет доказательств того, что русскоговорящие или этнически русские жители востока Украины подвергались преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уж о геноциде. Это подтверждают отчеты, опубликованные Советом Европы, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ. О том, какие усилия прилагает Российская Федерация, чтобы доказать свою право начать военные действия против Украины, можно прочитать у наших коллег из euvsdisinfo.eu.

Также нам бы хотелось обратить внимание на то, что Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров, развязав войну против Украины. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. О том, что Россия начала именно войну а не спецоперацию против Украины говорит и суд Организации Объединенных Наций, который потребовал от Москвы приостановки военных действий на украинской территории.

Господин Пахолков, также «соврамши», когда говорил о том, что в 2014 году на территории Украины шла гражданская война. Вооруженный конфликт в Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым. Весной 2014 года здесь при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования – “Донецкая народная республика” (ДНР) и “Луганская народная республика” (ЛНР). В ответ Киев начал “антитеррористическую операцию” против мятежных регионов. По данным ООН, за годы конфликта на Донбассе погибли или были ранены более 33 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей региона были вынуждены покинуть его. Более чем очевидно, что вооруженный конфликт в Донбассе был инспирирован пророссийскими сепаратистами, которых поддерживала Москва.

Вердикт:

Российский политтехнолог, экс-политик и предприниматель в своем видео манипулирует фактами, лжет и распространяет недостоверную информацию о событиях в Украине. Наш вердикт – фейк и манипуляция.