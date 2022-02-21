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Как минимум полмиллиона пользователей социальных сетей посмотрели видео, авторы которого заявляют, что Иосиф Сталин для того, чтобы жизнь в СССР была лучше, регулярно снижал цены на товары и продукты. Мы проверили видео и выяснили, что его авторы лгут, манипулируют и искажают факты.
Stalino gimtadienis
Stalino gimtadienis
© akg-images / Scanpix

Тезисы видео:

* Каждый год, 1 апреля при Сталине происходило снижение цен на все виды продовольственных и промышленных товаров;

* Когда США выиграли Холодную войну, убрали ключевые фигуры и в 1953 году захватили власть над СССР, было принято решение уничтожить информацию об этом;

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* “В Москву приехал Дэвид Рокфеллер – это было в 1968 году. Он так "высек" наше Политбюро, сказал: "Как вы можете управлять страной будучи такими малограмотными в политике. С этого момента мы начали погибать", – цитата из речи военнослужащего из видео;

* Первое послевоенное снижение цен состоялось уже в декабре 1947 года: на 10 – 12 проц. подешевели хлеб, мука и крупы;

* Самое грандиозное снижение цен произошло 1 марта 1950 года, когда буханка хлеба подешевела ровно на 30 проц. При Сталине регулярно дешевел и бензин.

Фейк: Сталин снижал цены, чтобы люди в СССР жили лучше
Фейк: Сталин снижал цены, чтобы люди в СССР жили лучше
© Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Весь видеосюжет является одной большой манипуляцией и дезинформацией, для доказательства которой используется ряд исторических фактов. Проще говоря, зрителям нагло врут. На самом деле снижение цен происходило не потому, что Иосиф Сталин стремился сделать жизнь народа лучше, а в результате денежной реформы 1947 года и отмены карточного снабжения (которое было введено в июле 1941 года). При этом осенью 1946 года пайковые цены были повышены в 3 раза, а на хлеб - даже в 3,8 раза. Фактическое снижение коммерческих цен было незначительным и составляло 30—40 проц., не компенсируя ощутимого повышения пайковых цен. То есть цены повысили для того, чтобы после денежной реформы и деноминации их можно было бы понизить.

Что нужно знать о реформе 1947 года, и почему авторы видео держат своих зрителей за дураков:

Денежная реформа была проведена в форме деноминации. Наличные деньги менялись в соотношении 1:10 (один новый рубль за десять старых). Вклады до 3 тыс. руб. обменивались один к одному. Суммы на сберкнижках от 3 тыс. до 10 тыс. менялись из расчета два новых рубля за три старых, а свыше 10 тыс.— один за два.

Из постановления правительства от 14 декабря 1947 года:

2. При установлении единых розничных государственных цен на продовольственные и промышленные товары исходить из следующего:

а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12% против ныне действующих пайковых цен;

б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих пайковых цен;

в) на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи сохранить цены на уровне действующих пайковых цен;

г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких пайковых цен установить новые цены применительно к уровню действующих пайковых цен на основные продовольственные товары;

д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низких цен нормированного снабжения, установленного в городах и рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза ниже коммерческих цен;

е) на табачные изделия и спички сохранить цены на уровне действующих пайковых цен;

ж) на пиво снизить цены в среднем на 10% против ныне действующих цен;

з) на водку и вино сохранить ныне действующие цены.

Пример 1
Пример 1
© Экономические стратегии городского населения РСФСР (1946–1956 гг.)

Розничные цены и в начале 1950-х годов оставались выше уровня 1940 года на 38 проц. Вместо снабжения по карточкам вводились единые цены, которые были ниже цен в свободной или коммерческой торговле и значительно выше существовавших до 14 декабря государственных цен. Все последующие снижения цен стали возможными благодаря денежной реформе и деноминации.

Отдельно стоит отметить, что именно Иосиф Сталин стоит за организацией Большого террора. Российское издание lenta.ru сообщает: "за период с 1930-го по 1940-й год жертвами сталинской социальной политики стали более 8,5 миллионов человек - более 760 тысяч расстреляны за «контрреволюционные преступления», около миллиона раскулаченных умерли на этапах раскулачивания и в спецпоселках, около полумиллиона заключенных погибли в ГУЛАГе. Наконец, 6,5 миллионов человек умерли в результате голодомора 1933 года, который стал следствием «насильственной коллективизации сельского хозяйства". Основные жертвы приходятся на 1930-й, 1931-й, 1932-й и 1933-й годы — примерно 7 миллионов человек.

Подробно прочитать о том, сколько и при помощи каких методов в результате приказов Иосифа Сталина уничтожались миллионы людей, можно прочитать здесь и здесь. Выводы о визите Дэвида Рокфеллера в СССР, которые приводит российский отставной военный, которого мы идентифицировали как Владимира Михайловича Жухрая, скорее всего являются очередной конспирологической теорией. Дэвид Рокфеллер в своих воспоминаниях в книге "Банкир в XX веке. Мемуары" подробно рассказывает о своей встрече с Никитой Хрущевым.

Приводим одну из цитат Дэвида Рокфеллера о его контактах с руководством СССР: "Моя беседа с Хрущевым в 1964 году четко убедила меня в желании Советского Союза расширять коммерческие и финансовые связи с Соединенными Штатами. Я был заинтересован в том, чтобы это произошло, а также в том, чтобы "Чейз" играл роль в этом процессе. Исторически "Чейз" был ведущим американским корреспондентским банком для того, что мы в те дни называли "социалистическими рынками": Советский Союз и страны СЭВ, включавшие Польшу, Восточную Германию, Чехословакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. "Чейз" в течение длительного времени поддерживал отношения как с советским Центральным банком, так и с Банком внешней торговли. Мы также служили в качестве ведущего американского банка для Амторга, советской организации, которая осуществляла закупки для Красной Армии во время Второй мировой войны. Однако в последующие годы деловая активность "Чейза" с СССР была незначительна. Большой прорыв произошел, когда мы выступили в качестве одного из ведущих американских банков по финансированию миллиардной советской закупки зерна в 1971 году. На следующий год мы начали дискуссии с советскими властями по вопросу об открытии представительства в Москве. В ноябре 1972 года "Чейз" получил разрешение создать представительский офис он был первым американским банком, получившим лицензию”.

Идея о том, что США после смерти Сталина в 1953 захватили контроль над СССР, является конспирологической теорией и не подтверждается никакими фактами.

Вердикт: Авторы видео манипулирует фактами для того, чтобы обелить режим Сталина. На самом деле все события, которые описывают авторы видео, хотя и имели место, но ничего общего с заботой Сталина и лидеров СССР о благосостоянии его жителей не имеет. Более того, факты, на которые ссылается автор видео, послужили скорее ухудшению благосостояния жителей СССР, чем улучшению. Наш вердикт – дезинформация и ложь.

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