Тезисы видео:

1) Перед пандемией испанки была проведена вакцинация против тифа, а сейчас нам предлагают вакцину, изобретенную в очень короткий промежуток времени и спешно допущенную к употреблению. Вакцина разработана при помощи биотехнологий и хранится при низких температурах;

2) Утверждает, что работал в одной из фармацевтических компаний. Говорит, что в состав некоего препарата, название которого автор произносит быстро и неразборчиво, входят некие гормоны китайского хомячка, которые якобы воздействуют на ДНК человека, блокируют функции некоторых органов человеческого тела;

Фейк: с помощью вакцин уничтожат врачей, учителей, военных, а потом начнется война © Ekrano nuotr.

3) В Европе вакцинация проводится по единому плану для всех государств еврозоны. Цель вакцинации - контроль населения на этих территориях. Планы вакцинации идут на несколько десятилетий вперед;

4) На фотография появляется американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс, чтобы создать у зрителей впечатление причастности последнего к “мировому заговору”;

5) Голос за кадром сообщает, что первыми подлежат уничтожению пенсионеры, живущие в домах престарелых, помимо этого вакцинируют с целью уничтожения и работников таких домов, так как с исчезновением домов престарелых в них никто не будет нуждаться. Их уничтожение приведет к пополнению пенсионных фондов;

Фейк: с помощью вакцин уничтожат врачей, учителей, военных, а потом начнется война © Ekrano nuotr.

6) На втором этапе вакцинации вакцину получат медики, сотрудники силовых органов, учителя и так далее. Цель – уничтожение основных классов населения. После уничтожения вышеупомянутых слоев населения будут искусственно вызваны локальные конфликты, которые могут перерасти в глобальные. Отряды зачистки несогласных с новым миропорядком на территории Европы будут состоять из приехавших в ЕС ранее беженцев;

Комментарий Delfi.ru:

1) Нам не удалось найти данных о массовой вакцинации против тифа, которая бы проводилась во всем мире до эпидемии испанского гриппа. Можно только предполагать, что автор, видимо, имеет в виду вакцинацию, которая могла проводится в некоторых регионах, на территории тех или иных стран, участвующих в Первой мировой войне, чтобы избежать распространения туберкулеза, брюшного тифа. Опять-таки, не существует никаких данных и научных публикаций, которые могли бы подтвердить утверждения автора, что есть связь между вакцинами от заразных болезней и вспышками эпидемии испанского гриппа. Автор видео пытается объяснить это тем, что такие сведения были уничтожены – тем не менее это объяснение представляется более чем сомнительным, ни одно правительство ни в начале XX века, ни сейчас не обладает необходимыми ресурсами для такой крупномасштабной, общемировой операции;

2) Автор видео для того, чтобы придать своим заявлениям убедительности, говорит, что работал в фармацевтической компании, и отмечает, что в состав одного из препаратов, разработанных этой компанией, входят гормоны китайского хомячка, которые якобы воздействуют на ДНК человека, блокируют функции некоторых органов человеческого тела. Тем не менее, можно предположить, что автор видео имеет в виду биосимиляры. Это аналогичный биологический лекарственный препарат, биосимиляр или биоподобный лекарственный препарат), являющийся почти идентичной копией (версией) оригинального препарата и производимый другой компанией. По состоянию на май 2019 года Европейская комиссия по результатам экспертизы EMA одобрило 54 биоаналога. В США биосимиляры несет ответственность Администрация по продуктам питания и лекарствам (FDA). Несмотря на заявления автора, биосимиляры не меняют геном человека, а идеальной технологии редактирования генома человека ученые пока не разработали;

3) Каждое государство в Европе самостоятельно вводит или отменят меры, направленные на ограничение распространения пандемии коронавируса. Точно так же каждое государство самостоятельно отвечает за организацию процесса вакцинации своих граждан, поэтому утверждения автора являются голословными;

4) Билл Гейтс неоднократно становился мишенью авторов конспирологических теорий. Мы и наши коллеги уже об этом писали: Грядет "великая перезагрузка": конспирологические теории устами политолога и Фейк коктейль: Билл Гейтс, "теневое правительство" и готовящийся геноцид человечества. Никаких доказательств причастности американского миллиардера и филантропа к каким-либо мировым заговорам не существует;

5) Заявления, что некие силы намереваются при помощи вакцинирования уничтожить пенсионеров и посеять хаос как минимум безосновательны. Слухи о якобы искусственном происхождении коронавируса для уничтожения человечества распространяются практически с самого начала пандемии COVID-19. Часто за распространением дезинформации о коронавирусе скрываются российские или пророссийские средства массовой информации, блогеры или влогеры. Наши коллеги из EUvsDesinfo, отмечают: "В самом первом случае прокремлевской дезинформации о коронавирусе, зарегистрированном в базе данных EUvsDisinfo (на английском) 22 января 2020 года, запущен все тот же знакомый нарратив, когда белоруской аудитории сообщили, что новый китайский вирус якобы мог быть разработан в биолабораториях НАТО";

6) Рассуждения автора о том, что мировое правительство (существование которого относится к теориям заговора и не доказано) намеревается уничтожить большую часть человечества при помощи вакцин и затем развязать войну относится к теориям – "одна бабушка другой сказала, а та передала другой";

Вердикт: Видео не содержит никаких доказательств ни мирового заговора, ни планов уничтожения человечества. Впрочем, оно не содержит вообще ничего, кроме нескольких угрожающих безосновательных заявлений на фоне фотографий, которые, по мнению автора видео, должны вызвать чувство тревоги и страха.