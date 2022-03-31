Фейк: Путин проводит в Украине оборонительную операцию

Тезисы видео:

Действия России в рамках военной спецоперации по защите Донбасса носят исключительно оборонительный характер, а жители США не получают объективной информации о событиях в Украине. Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун раскрыл правду об Украине.

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа: “Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят СМИ. На деле Украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений, и готовят Бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно”.

Комментарий Delfi.ru:

В видеосюжете практически с самого начала звучат ложные утверждения. В Украине не спецоперация, а война, которая вызвала гуманитарную катастрофу. То, что вторжение России в Украину - не спецоперация, а война, признано Организацией Объединенных Наций. 2 марта Генеральная Ассамблее ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», ее поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против. Несколько позже Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины.

Ложь и то, что жители США не получают объективной информации. На территории Соединенных Штатов Америки выходит в печать и эфир сотни разных газет, интернет-порталов и телевизионных каналов самой разной направленности - от либеральных до ультраконсервативных, которые никакой цензурой, в отличие от СМИ в России или Беларуси, не контролируются.

Выдумкой является и то, что Украина использовала свою территорию для размещения “ракетных блоков двойного пуска”. Термина “ракетные блоки двойного пуска” не существует. Скорее всего, Роджер Стоун имел в виду ракеты двойного назначения, но таких на территории Украины не было. Украина от ядерного оружия отказалась (в 1994 году), когда подписала в Будапеште меморандум и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Кстати, в качестве одного из гарантов безопасности Украины тогда выступила Российская Федерация.

Американский аналитик рассуждает о биолабораториях США на территории Украины, скорее всего, опираясь на данные Российского Генерального Штаба и слова Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США. Однако слова Виктории Нуланд были вырваны из контекста, приводим полную цитату: “В Украине есть биологические исследовательские лаборатории. Мы обеспокоены, что российские военные могут взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил”. Подробное опровержение этого фейка можно прочитать здесь.

Роджер Стоун, который выступает в качестве эксперта, фигура крайне противоречивая. Так, например, он обвинялся в сотрудничестве с российскими хакерами во время попыток российской стороны повлиять на выборы президента США в 2016 году. За время своей карьеры мистер Стоун сделал множество одиозных заявления, его слова доказательством чего-либо служить точно не могут.

Вердикт:

скорее всего, данный видеорепортаж является фрагментом информационной кампании по освещению военных действия Российской Федерации в Украине для того, чтобы сформировать альтернативную реальность для жителей Беларуси и граждан соседствующих с нею стран. Наш вердикт – целенаправленная дезинформация и ложь.