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В социальных сетях продолжают обсуждать видеосюжет, в котором, по мнению пользователей, девушка, на самом деле инсценировавшая свою смерть во время авиаудара российской авиации по роддому в Мариуполе. Рассказываем, что этот сюжет – фейк.
Фейк: в нападении России виновата сама Украина
Фейк: в нападении России виновата сама Украина
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

Пользователи социальных сетей обсуждают и распространяют видеосюжет, в котором женщина получает продовольствие в Мариуполе (Украина). По их мнению, на видео запечатлена женщина, инсценировавшая свою смерть во время бомбардировки роддома войсками Российской Федерации. На ролике видно, как женщина, закутанная в розовый шарф, получает хлеб и воду, которые раздают толпе людей.

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Комментарий Delfi.ru:

История, связанная с фотографиями и затем и видеосюжетом, когда женщина получает хлеб и воду, началась 9 марта. Авиация России нанесла авиаудар по детской больнице в Мариуполе. По сообщениям местных властей, погибли трое человек, почти двадцать были ранено.

Согласно версии российской стороны, фотографии либо постановочные (с участием бьюти-блогера Марианны Пидгурськой (Вышемирська)), либо в роддоме давно не было пациентов, и там на самом деле находились позиции украинских военных.

Фотограф Евгений Малолетка, сделавший часть снимков из больницы, прокомментировал авиаудар по роддому и попытку российских властей обелить свои преступления: "Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница, полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было „Азова“".

Подробный разбор того, как Россия пытается манипулировать фактами, чтобы не принимать на себя вину за удар по роддому, полному людей, можно прочитать здесь. Вкратце: Марианна Вышемирська была беременна, проживала в Мариуполе, родила ребенка 10 марта, на следующий день после бомбежки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что беременная блогер оказалась в одном из роддомов Мариуполя. Одна из беременных женщин, пострадавшая при обстреле роддома в Мариуполе, умерла. Ребенок тоже не выжил.

В дальнейшем девушка, похожая на Марианну, появилась в видеосюжете (впервые сюжет появился 21 марта), в котором люди получают продовольствие в Мариуполе. Для российской пропаганды это стало поводом заявить, что информация о смерти пострадавшей при обстреле роддома женщине – ложная. Однако никаких доказательств того, что женщина, получающая еду на видео, и женщина, которая была снята возле больницы, - один и тот же человек, как и нет доказательств того, что она инсценировала свою смерть. У этих двух женщин разные черты лица; например, у них не совпадают линии роста волос. Подробный разбор этого фейка можно прочитать в материале наших коллег из Reuters.

Вердикт:

Фотографии и видео не являются свидетельством того, что женщина, которая получала хлеб и воду на кадрах, опубликованных 21 марта, была той же самой женщиной, которая была запечатлена у детской больницы Мариуполя 9 марта, равно как нет никаких доказательств того, что она инсценировала свою смерть. Наш вердикт - фейк и манипуляция.

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