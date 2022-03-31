Фейк: экономика западных стран вскоре рухнет из-за санкций против России

Тезисы видео:

1) Владимир Путин не проиграл ни одной войны, спецоперация в Украине вряд ли станет исключением (0,35 минута сюжета);

2) Европейские политики, вводя санкции против России, разрушают свои страны;

3) За санкции, которые против Путина ввели “европейские борцы за мир”, придется платить европейцам (1,53 минута сюжета). На 2,25 минуте сюжета авторы видео рассказывают о том, что британская компания British Petroleum вышла из альянса с Роснефтью, благодаря которому в 2021 году заработала 640 миллионов долларов. По оценкам западных экспертов, это решение будет стоить BP до 25 миллиардов долларов;

4) 3,11 минута сюжета: Украина поставляла в США более 90 проц. неона - ключевого компонента газовых лазеров, который используются в производстве микросхем. Неон является побочным продуктом российской сталелитейной промышленности, который очищался в Украине. Доставки неона осуществлялись из Мариуполя и Одессы, а теперь эти порты либо контролируются, либо блокируются Россией;

5) Регулятор ФРГ разрешил Роснефти увеличить долю в нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт до 37,5 проц. в результате сделки доля Роснефти увеличиться до 91,67 проц.;

Комментарий Delfi.ru: разбираем, где и как зрителям видеосюжета лгут его создатели.

В Украине имеет место не спецоперация, как утверждает Российская Федерация, а военное вторжение России под выдуманными предлогами на украинскую территорию. То, что вторжение России в Украину - не спецоперация, а война, - признано Организацией Объединенных Наций. 2 марта Генеральная Ассамблее ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», которую поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против. Несколько позже Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины. Война уже вызвала гуманитарную катастрофу.

Хотя авторы видео заявляют о том, что Путин не проиграл ни одной войны, они старательно умалчивают, что во время правления Путина Российская Федерация занималась тем, что терроризировала страны намного слабее ее - Грузию, Чечню, Украину, Сирию. Однако в каждом из этих случаев можно заявить, что цели, которые преследовала Российская Федерация, были реализованы лишь частично и сопровождались множеством разрушений и человеческих жертв.

Заявляя, что лидеры западных стран, вводя санкции против России, разрушают свои страны, авторы материала молчат о том, что, во-первых, прогноз экономического развития для западных государств – хороший, а для России – хуже не куда.

Европейский Центральный Банк, несмотря на войну в Украине, настроен оптимистично и предполагает, что экономика стран ЕС будет восстанавливаться – прогнозируется рост ВВП на 2 – 3 проц. В этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прогнозы обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона. Запад, например, арестовал 300 млрд долларов, или половину золотовалютных резервов России.

Поэтому, что бы там не заявляли авторы видеосюжета, а за войну, развязанную Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации против Украины, платить придется не европейцам, а жителям России.

BP или British Petroleum действительно заканчивает сотрудничество с Роснефтью и намеревается продать акции этой российской компании. Однако создатели видео умалчивают о том, что British Petroleum часть своих потерь сможет компенсировать за счет продажи акций Роснефти. Более того, авторы видео умалчивают и том, что руководство British Petroleum отмечает, что компании, возможно, потребуется списать до 25 млрд долларов. Возможно - не значит точно, как в этом пытаются нас уверить господа, стоящие за созданием видеосюжета.

Украинские заводы действительно одни из самых крупных производителей неона, и действительно сейчас его поставки практически прекратились. В этом создатели сюжета не врут, но они умалчивают, что крупные западные компании накопили достаточный запас неона, чтобы дождаться либо возобновления поставок, либо пока заработают заводы в других странах (на это потребуется от девяти месяцев до двух лет – ред.) и обеспечат поставки неона.

Кстати, порт в Одессе российскими войсками по-прежнему не контролируется и видимо вряд ли будет контролироваться. Порт в Мариуполе ощутимо пострадал в результате военных действий.

И, наконец, вишенка на торте – фейк, который создатели видео оставили на конец своего великолепного ролика, замешанного на вареве из пропаганды, манипуляций и лжи.

Разрешение увеличить долю в нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт Роснефть получила в ноябре 2021 года, а не после ввода западными странами санкций против России из-за развязанной Кремлем войны с Украиной.

Вердикт:

Видеосюжет является классической и довольно примитивной манипуляцией зрителями, попыткой доказать, что западные страны теряют огромные деньги из-за санкций против Российской Федерации, и пропаганды точки зрения Кремля на войну в Украине. Наш вердикт – манипуляция и ложь.