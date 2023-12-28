Правда, что "вся западная артиллерия в Украине вышла из строя"?

Западные союзники Украины о проблеме ресурса использования, поставленной ими украинским вооруженным силам техники, знали, как минимум, с начала года и уже тогда начали предпринимать усилия для того, чтобы наладить ремонт оборудования либо на территории самой Украины, либо на территории соседних государств. Представители западных союзников еще летом отметили, “что касается самих пушек, которые изнашиваются от постоянного использования, то украинцы стали использовать 3D-принтеры для изготовления собственных запасных частей”. Германский оружейный гигант Rheinmetall, несмотря на угрозы российской стороны, планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой из Берлина. Rheinmetall утверждает, что создает центр технического обслуживания и логистики в Румынии, в июне 2022 года компания уже основала аналогичный центр в Литве. С новостями о деятельности Rheinmetall и вкладе компании в помощь Украине можно ознакомиться здесь. Ремонт техники, в том числе танков Leopard, идет и в Литве, и в Польше. Так, в Литве в декабре 2023 года сообщили о том, что уже отремонтировали два танка, которые возвращаются в строй в Украину. Ранее, в июле 2023 года о том, что начался ремонт поврежденной в боях украинской техники сообщил Мариуш Блащак, который на тот момент занимал пост министра обороны Польши. Помимо этого, специалисты из Польской Группы Вооружений (PGZ) занимаются ремонтом военного оборудования, переданного Польшей вооруженным силам Украины, на территории самой Украины. Работа ведется в тяжелых условиях, недалеко от линии фронта в войне с Россией.