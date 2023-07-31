Информация о том, что Украина продавала детские органы в страны Европейского Союза, также является выдумкой, которую пророссийские СМИ распространяют в течение нескольких лет. Со списком таких публикаций можно ознакомиться здесь . Наши коллеги из EUvsDisinfo отмечают, что информация россиян о торговле людьми основывается только на предположениях. Нет никаких доказательств или свидетельств, доказывающих российские тезисы. А вот факты, подтверждающие массовый вывоз Россией украинских детей на свою территорию, имеются — эту информацию подтвердила комиссия ООН . Комиссия ООН объявила деятельность России по перемещению украинских детей на территорию Российской Федерации военным преступлением.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские застрелили 17-летнего гражданина Франции Наэля. М, североафриканца по происхождению — он не остановил автомобиль по их команде. Протестующие убеждены, что убийство произошло только потому, что подросток был не белым. Власти это отрицают. За участие в беспорядках было задержано около 3600 человек. Факты, которые могли бы подтвердить информацию российских пропагандистов о массовом участии украинских беженцев в беспорядках во Франции – отсутствуют. О предпосылках, которые спровоцировали массовые беспорядки во Франции – можно узнать здесь и здесь.