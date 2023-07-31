31 июля 2023 г. 23:50

Правда, что в «массовых беспорядках во Франции принимали участие украинские беженцы»?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
В социальных сетях со ссылкой на «польское» издание появилась информация, что «украинцы продавали своих детей на органы черным трансплантологам и за деньги принимали участие в массовых беспорядках во Франции». Мы выяснили, что информационный портал контролируют пророссийские пропагандисты, которые распространяют фейки.



Тезисы

Украинские беженцы совершают преступления, не соблюдают законов тех государств, куда бежали от войны. Сами же украинцы продают своих детей на органы черным трансплантологам. Украинские беженцы за деньги принимали участие в массовых беспорядках во Франции.

Вердикт

Dziennik Niezależny, маргинальное интернет-издание из Польши, постоянно распространяет слухи, дезинфомацию, перевирает факты. Текст, посвященный участию якобы украинских беженцев в массовых беспорядках во Франции летом этого года, появился на страницах издания – при этом автор не приводит ни одного доказательства своих тезисов. Автор статьи прибегает к манипуляциям, чтобы выставить украинских беженцев в как можно более не выгодном свете. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи

Польские журналисты давно установили, что создатели Niezależnego Dziennika Politycznego искажают и переписывают материалы других СМИ, распространяя пророссийские нарративы. Описание механизмов деятельности и примеры разоблачений фейков, созданных и запущенных в интернет теми, кто стоит за Niezależnym Dziennikiem Politycznym, можно прочитать, например, здесь, здесь и здесь. Адам Каминьски, главный редактор издания – несуществующая персона. Существование журналистов, которые якобы пишут материалы для портала, тоже вызывает сомнения. Российские и пророссийские издания и телеграм-каналы пользуются публикациями Niezależnego Dziennika, чтобы создавать ореол правдивости вокруг самых невероятных и бредовых фейков. Мы подготовили публикации, в которых показываем, как создатели Dziennika обманывают, рассказывая о «появлении в Польше отдельного кладбища для «польских наёмников», погибших в Украине». Врет издание, когда говорит о том, что «поляки массово покидают свои дома из-за принудительной мобилизации».
Ложь

Информация о том, что Украина продавала детские органы в страны Европейского Союза, также является выдумкой, которую пророссийские СМИ распространяют в течение нескольких лет. Со списком таких публикаций можно ознакомиться здесь. Наши коллеги из EUvsDisinfo отмечают, что информация россиян о торговле людьми основывается только на предположениях. Нет никаких доказательств или свидетельств, доказывающих российские тезисы. А вот факты, подтверждающие массовый вывоз Россией украинских детей на свою территорию, имеются — эту информацию подтвердила комиссия ООН. Комиссия ООН объявила деятельность России по перемещению украинских детей на территорию Российской Федерации военным преступлением.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские застрелили 17-летнего гражданина Франции Наэля. М, североафриканца по происхождению — он не остановил автомобиль по их команде. Протестующие убеждены, что убийство произошло только потому, что подросток был не белым. Власти это отрицают. За участие в беспорядках было задержано около 3600 человек. Факты, которые могли бы подтвердить информацию российских пропагандистов о массовом участии украинских беженцев в беспорядках во Франции – отсутствуют. О предпосылках, которые спровоцировали массовые беспорядки во Франции – можно узнать здесь и здесь.

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