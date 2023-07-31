Правда, что в «массовых беспорядках во Франции принимали участие украинские беженцы»?

Тезисы
Украинские беженцы совершают преступления, не соблюдают законов тех государств, куда бежали от войны. Сами же украинцы продают своих детей на органы черным трансплантологам. Украинские беженцы за деньги принимали участие в массовых беспорядках во Франции.
Вердикт
Dziennik Niezależny, маргинальное интернет-издание из Польши, постоянно распространяет слухи, дезинфомацию, перевирает факты. Текст, посвященный участию якобы украинских беженцев в массовых беспорядках во Франции летом этого года, появился на страницах издания – при этом автор не приводит ни одного доказательства своих тезисов. Автор статьи прибегает к манипуляциям, чтобы выставить украинских беженцев в как можно более не выгодном свете. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Информация о том, что Украина продавала детские органы в страны Европейского Союза, также является выдумкой, которую пророссийские СМИ распространяют в течение нескольких лет. Со списком таких публикаций можно ознакомиться здесь. Наши коллеги из EUvsDisinfo отмечают, что информация россиян о торговле людьми основывается только на предположениях. Нет никаких доказательств или свидетельств, доказывающих российские тезисы. А вот факты, подтверждающие массовый вывоз Россией украинских детей на свою территорию, имеются — эту информацию подтвердила комиссия ООН. Комиссия ООН объявила деятельность России по перемещению украинских детей на территорию Российской Федерации военным преступлением.
Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские застрелили 17-летнего гражданина Франции Наэля. М, североафриканца по происхождению — он не остановил автомобиль по их команде. Протестующие убеждены, что убийство произошло только потому, что подросток был не белым. Власти это отрицают. За участие в беспорядках было задержано около 3600 человек. Факты, которые могли бы подтвердить информацию российских пропагандистов о массовом участии украинских беженцев в беспорядках во Франции – отсутствуют. О предпосылках, которые спровоцировали массовые беспорядки во Франции – можно узнать здесь и здесь.
- Источники
- Поддельный портал ворует статьи. Именно так российская дезинформация в Польше становится правдой
- Российские интернет-тролли атакуют OKO.press
- Российские тролли атакуют армию Польши
- Комиссия ООН по расследованиям – рапорт о доказательствах перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации
- Фейк: Украинцы депортировали детей из Донбасса и, возможно, продавали их органы
- ФЕЙК: Украина продавала детские органы в страны ЕС – наблюдатель ОБСЕ
- Беспорядки во Франции: предварительные оценки ущерба и срочные меры для ликвидации последствий
- Беспорядки во Франции затихают. Но все предпосылки для новых сохраняются