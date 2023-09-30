Правда, что «в 2024 году Россия заберет всю Украину, а Польша – Львовскую область»?

Мировое сообщество – США, Великобритания, Германия, Франция и большинство стран мира – называет действия России аннексией, проведение референдума – незаконным и противоречащим конституции Украины, а его итоги – недействительными. Референдум проходил в тот момент, когда на территорию Крыма и Севастополя прибыло большое количество военнослужащих и военной техники без опознавательных знаков, которые позднее признал российскими Владимир Путин (по разным оценкам, размер контингента мог составлять до 10 тысяч человек). С мифами, которые распространяет российская пропаганда, чтобы оправдать аннексию Крыма, можно ознакомиться здесь. Более чем негативно мировое сообщество относится и к нынешней украино-российской войне. Как международные организации, так и отдельные страны не раз обращались к Кремлю с требованием прекратить войну и вывести войска с украинской территории.