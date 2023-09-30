Правда, что «в 2024 году Россия заберет всю Украину, а Польша – Львовскую область»?

Тезисы
Видеоролик демонстрирует карту Украину, которая, начиная с 2014 года, постепенно изменяется. Кадры 2014 года сопровождаются надписью – «Крым присоединяется к России. 2023 – Россия забирает Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, также идут бои за другие земли. 2024 – контрнаступление Украины провалилось, и Россия забрала 60 процентов территории Украины, а Польша по переговорам забрала Львовскую область. После переговоров с Польшей – Украина подписывает полную капитуляцию». Территория Украины окрашивается полностью в цвета российского триколора.
Вердикт
Видеоролик – дезинформация и часть российской кампании по влиянию на русскоязычных пользователей интернета. Во-первых, Крым присоединился к Российской Федерации путем его захвата и последующей аннексии у Украины. Во-вторых, провалилось наступление российских войск, а не вооруженных сил Украины, и большую часть Запорожской, Херсонской областей контролирует Украина. В Донецкой области украинские войска ведут бои с оккупантами. В-третьих, утверждение, что в 2024 году украинское наступление ждет провал, после которого Россия захватит большую часть территории Украины – ложно, так как то, что случится в будущем, нельзя предсказать. В-четвертых, Польша никогда не предъявляла территориальные претензии к Украине.
Комментарий Детектор лжи
Мировое сообщество – США, Великобритания, Германия, Франция и большинство стран мира – называет действия России аннексией, проведение референдума – незаконным и противоречащим конституции Украины, а его итоги – недействительными. Референдум проходил в тот момент, когда на территорию Крыма и Севастополя прибыло большое количество военнослужащих и военной техники без опознавательных знаков, которые позднее признал российскими Владимир Путин (по разным оценкам, размер контингента мог составлять до 10 тысяч человек). С мифами, которые распространяет российская пропаганда, чтобы оправдать аннексию Крыма, можно ознакомиться здесь. Более чем негативно мировое сообщество относится и к нынешней украино-российской войне. Как международные организации, так и отдельные страны не раз обращались к Кремлю с требованием прекратить войну и вывести войска с украинской территории.
Институт изучения войны, американский аналитический центр сообщает, что украинская армия продвигается вперед. О провале украинского контрнаступления, как это заявляют авторы видеоролика, говорить не приходится. На карте, подготовленной аналитиками проекта DeepState, в режиме реального времени можно убедиться, что российская армия находится в обороне, и создатели видео врут о том, что Россия смогла полностью оккупировать Запорожскую, Херсонскую и Донецкую области Украины. Мечты создателей ролика о том, что в 2024 году Россия захватит порядка 60 процентов территории Украины, являются фантазией.
Заявления о том, что Польша претендует на часть украинской территории, являются элементом российской пропаганды, которая пытается приписать Варшаве империализм, и таким парадоксальным образом оправдать захватническую войну Кремля против Украины. Напоминаем, что Польша, в отличие от Российской Федерации, остается верна положениям Хельсинкских соглашений от 1975 года, которыми закрепляется принцип нерушимости европейских границ, не допускается любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств, а также не выдвигает территориальных претензий по отношению к другим странам.
- Источники
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
- Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе
- Российское вторжение и аннексия Крыма
- Хроника аннексии: "крымская весна" в воспоминаниях участников событий
- ПАСЕ: аннексия Крыма незаконна, не имеет юридической силы и не признается Советом Европы
- 5 мифов об аннексии Крыма, распространяемых российской пропагандой
- Институт изучения войны – война в Украине
- Проект DeepState: карта войны в Украины в режиме реального времени
- Обвиняя других в собственных преступлениях
- Исторический ревизионизм: “Польский империализм против Украины и Беларуси”
- Хельсинкские соглашения