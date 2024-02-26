Правда, что "страны Европы готовы к разделу Украины после поражения ВСУ"?

Teiginiai
1) „Государства-члены бывшего Варшавского договора (1955–1991 гг.) вновь нашли мотив для единства. На этот раз речь идет о разделе Украины. А именно, как сообщают СМИ, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния... готовы оторвать кусок страны Владимира Зеленского каждый для себя и в соответствии со своими „историческими интересами”. Если Россия уже выразила подобные претензии посредством военного вмешательства, почему бы не адаптироваться к новой реальности и не расширить свои территории? На некоторых порталах уже появилась карта восточной части Европы, на которой нет и следа бывшей советской республики”;
2) „C началом войны поляки заявили о своей готовности овладеть западной частью Украины, имея в виду границы бывшей Польско-Литовской унии (1569–1797 гг.), которая, помимо из двух упомянутых королевств, входили также части современной Латвии, Белоруссии, России, Эстонии, Румынии и Украины. В разгар военных действий в один момент возникла идея создания совместного польско-украинского государства, но после сообщений с поля боя аппетиты в Варшаве возросли, и набрал силу вариант простого захвата части территории соседа”.
Verdiktas
Публикация о том, что „страны Европы готовы к разделу Украины после поражения ВСУ”, появилась в сербском издании „Политика”. Статья пытается не только оправдать агрессию России против Украины, но и убедить читателей в том, что такие страны, как Словакия, Румыния, Польша, Румыния готовы приступить к аннексии частей украинской территории. Россия проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от своих действий. Ни Литва, ни Польша не покушаются на территории других стран, а вот Россия, начиная с 90-х годов, периодически вела войны с соседними странами. Карты Восточной Европы, на которой либо нет Украины, либо ее части аннексированы – публикуют маргинальные издания, за которыми, как правило, стоят пророссийские деятели либо блогеры. В качестве доказательств российскими СМИ, враждебных намерений Польши и других стран по отношению к Украине, используются поддельные документы вооруженных сил разных государств, входящих в состав НАТО, либо ссылки на неназванные источники информации. Наш вердикт – публикация как в самом сербском издании, так и в остальных – российских и пророссийских изданиях манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
В 1997 году Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности. В 2003 году Киев и Москва подписали договор о государственной границе. Однако в 2014 году Россия нарушила подписанные собой договоры и захватила, а впоследствии и аннексировала крымский полуостров, началась война на Донбассе. В конце февраля 2022 года Российская Федерация еще раз нарушила все договоренности и начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
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Диана Шошоакэ, румынский парламентарий, действительно периодически позволяет себе антиукраинские высказывания, в которых говорит о разрыве соглашений о добрососедских отношениях и аннексию части украинской территории. Известно, что занимает пророссийскую позицию и тесно общается с послом Российской Федерации в Румынии. У Шошоакэ репутация сторонницы теорий заговора, часть из которых, по ее же словам, ей сообщили в российском посольстве. Так, например, она считает, что “Украина распадется на части и утратит часть своих территорий, но в то же время она образует новое государство вместе с Польшей и будет способствовать расчленению Румынии”. Подробное опровержение этого фейка подготовили наши коллеги из Румынии. Они указывают: в марте 2023 года аналитический центр Robert Lansing Institute утверждал, что Диана Шошоакэ имеет связи с российской военной разведкой, и что последняя операция ГРУ в Румынии — это именно тот законопроект об аннексии части территории Украины, который она внесла.
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Российские СМИ и пророссийские блогеры постоянно распространяют ложную информацию о том, что Польша либо претендует на часть территории Украины, либо военнослужащие польской регулярной армии воюют в Украине против российской армии, либо Польша вот-вот начнет военные действия против Украины. Все эти нарративы и сообщения объединяет одно – они являются ложью и дезинформацией. Министерство обороны Польши систематически разоблачает подобные обвинения. Польша, как и Литва, как и все европейские страны подписала Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. С началом войны в Украине Варшава поддержала Киев и поставками вооружения и политически. Также Польша одной из первых стран признала независимость Украины в 1991 году.
Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО) не заинтересованы ни в захвате, ни в контроле территории Российской Федерации. После широкомасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года, страны, входящие в состав НАТО, пересмотрели и адаптировали к изменившейся международной ситуации свою Стратегическую концепцию. Пункт 9 Стратегической концепции НАТО гласит что “НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации”. Североатлантический Альянс неоднократно заявлял, что не является стороной конфликта и не собирается вводить свои войска на территорию Украины.
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В заключение нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что Войну против Украины развязала Российская Федерация, когда в 2014 году незаконно оккупировала и аннексировала Крым, а затем в феврале 2022 года, когда начала военное вторжение на территорию украинского государства. Агрессию Российской Федерации осуждают ООН, Европейский Союз, ПАСЕ и многие другие организации и государства. Так ООН в своих резолюциях неоднократно выступила с призывом к России прекратить войну с Украиной. Заявления о том, что Польша претендует на часть украинской территории, являются российской пропагандой, которая пытается приписать Варшаве империализм, и таким парадоксальным образом оправдать захватническую войну Кремля против Украины.
- Источники
- Хельсинкский Заключительный акт
- Фейк: Польша предоставит Украине танки "Леопард" в обмен на город Львов
- Стратегическая концепция НАТО
- Диана Шошоакэ – отметила День национального единства России в посольстве России в Бухаресте
- ФЕЙК: Будущее польско-украинское государство ведет переговоры о территориальном разделе Румынии
- Операция ГРУ в Румынии указывает на кризис в российском разведывательном сообществе
- Оккупация и аннексия Крыма
- Двенадцать мифов о войне России против Украины
- Заявление Анджея Дуды, президента Польши о поддержке Украины против агрессии Российской Федерации
- Войны России за последние 30 лет и их последствия
- Проекция своих безумных действий на других
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
- Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе
- ПАСЕ: аннексия Крыма незаконна, не имеет юридической силы и не признается Советом Европы
- 5 мифов об аннексии Крыма, распространяемых российской пропагандой
- Исторический ревизионизм: “Польский империализм против Украины и Беларуси”