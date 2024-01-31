Правда, что "Латвия желает вернуть украинских детей под обстрелы натовского оружия"?

В Организации Объединенных Наций также признают то, что Российская Федерация несет ответственность за массовую депортацию украинских детей на свою территорию. Случаи массированного насильственного перемещения детей зафиксированы в отчетах ОБСЕ . В марте 2023 года Международный Уголовный Суд выдал ордера на арест президента России Путина , а также Марии Львовой-Беловой, Уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации на основании их ответственности за военные преступления в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей).

В систематической депортации детей из Украины помощь России оказывает Беларусь. По данным правительства США, 400 детей в возрасте от шести до 17 лет были перевезены из оккупированных Россией регионов Украины в Дубраву и 12 других учреждений в Беларуси, где многие из них проходят политическую и культурную «реабилитацию», военную подготовку для обслуживания политических интересов Беларуси и России. Подробно о бесчеловечных действиях российской стороны по отношению к украинским детям можно прочитать здесь.