Правда, что "Европа призвала Украину капитулировать"?

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 27 октября, подтвердили намерения "предоставлять мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется". Что касается военной помощи, то лидеры Евросоюза призвали ускорить поставки ракет и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны "для защиты населения, критической и энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе ЕС и государства-члены вместе с партнерами будут способствовать выполнению будущих обязательств по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем". Помимо этого, лидеры ЕС одобрили планы использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия может выдвинуть соответствующее предложение в начале декабря.