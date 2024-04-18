Правда, что "существуют частоты, которые могут излечить каждое заболевание в теле человека"?

„Врачи не хотят, чтобы вы это знали, но существуют частоты, которые могут излечить каждое заболевание в вашем теле. Никола Тесла говорил: если ты хочешь понять секрет Вселенной, думай о терминах частот. Если у вас проблемы со сном, слушайте частоту 3 Гц — это успокаивающая частота приведет вас к глубокому и восстанавливающему сну. Если вы испытываете волнение, слушайте частоту 432 герц. Позвольте этой гармоничной вибрации окутать и успокоить ваш обеспокоенный ум. Если вы хотите похудеть, то слушайте частоту 280 Гц. Известно, что эта частота стимулирует обмен веществ и способствует сжиганию жира. Если вы плохо себя чувствуете, то слушайте частоту 528 Гц — это целебная частота принесет облегчение и способствует регенерации вашего тела. Если вы испытываете боль, то слушайте частоту 174 Гц: она способна облегчить ваши страдания и восстановить общее самочувствие. А если вы испытываете упадок энергии, то слушайте частоту 417 Гц – вы вернете утраченную жизненную силу и ощутите прилив энергии”.