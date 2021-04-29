Тезисы видео:

1) Абсолютно все вакцины неэффективны;

2) Аутизм (и ADHD) появляется в результате вакцинирования;

3) В вакцинах присутствуют тяжелые металлы (ртуть)

Манипуляция: журналист-конспиролог из США пугает вакцинами © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Видео, которым делятся пользователи, является фрагментом выступления американского журналиста Гари Нулла. Оно было записано в 2009 году во время его выступления на слушаниях в Ассамблее штата Нью-Йорк (нижняя палата Легислатуры штата Нью-Йорк – ред.);

2) Чтобы понимать, что к откровениям Гарри Нулла нужно относится более чем скептически, ниже мы приводим немного информации о том, почему этого журналиста его коллеги в США и врачи считают более чем одиозным, а его заявления часто подвергаются критике со стороны мирового научного сообщества.

Прежде всего следует знать, что Нулл враждебно настроен по отношению к медицине, основанной на доказательствах, и обвиняет медицинское сообщество в том, что оно находится в сговоре с фармацевтической промышленностью, чтобы подавить новые методы лечения ради экономической выгоды. Нулл продвигал ряд псевдонаучных и неэффективных альтернативных методов лечения, в том числе от рака.

Также Нулл отрицает существование ВИЧ / СПИДа. Гарри Нулл считает, что питание является возбудителем всех болезней, и, соответственно, продвигает дополнительные режимы лечения на основе диеты для лечения СПИДа и других болезней. Тем не менее, очевидно, что пищевые добавки, которые продвигает Нулл, оказались не настолько эффективными, насколько он предполагал, потому что в 2010 году Нулл ими же и отравился: "Шесть других потребителей его добавок также были госпитализированы с серьезным повреждением почек, ему звонили десятки клиентов, осуждая и угрожая. Некоторые покупатели также заявили, что никогда больше не купят ничего из его продукции". Чтобы выйти сухим из воды и спастись от исков разъяренных покупателей, Нулл обвинил производителя пищевых добавок в нарушениях процесса их производства.

Также Нулл придерживается решительных взглядов против вакцинации и отвергает научный консенсус по таким темам, как фторирование воды, генетически модифицированные организмы и электромагнитные поля.

Реакция популярной прессы и научного сообщества на утверждения Нулла была в целом негативной, и Нулл вместе со своими публикациями часто подвергался критике за распространение вводящей в заблуждение информации, которая может негативно повлиять на понимание общественностью вопросов здоровья.

2) Наши коллеги из издания voxukraine.org отметили, что "ученые еще до создания фильма “Вакцинированные“ (псевдодокументальный рассказ об “открытии” доктора Эндрю Вейкфильда, который доказывает, что вакцины провоцируют появление и развитие у детей аутизма) обнаружили, что показанная в фильме связь между вакциной и аутизмом — ошибочная. А журнал Lancet, где публиковался Вейкфильд, отозвал статью в 2010 году, указав на пробелы в объяснении";

Существуют масштабные исследования, которые доказывают, что вакцинация и аутизм не связаны. Например, мета-анализ контроля случаев и когортных исследований (с более миллионом участников, среди которых были и люди с высоким риском развития аутизма) 2014 года доказывает, что ни вакцины в целом, ни их отдельные компоненты не вызывают аутизм;

3) Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что: "Одним из специально изученных ингредиентов вакцины является тимеросал, консервант на основе ртути, используемый для предотвращения загрязнения многодозовых флаконов с вакцинами. Исследования показывают, что тимеросал не вызывает ASD. Фактически, в научном обзоре 2004 г., проведенном IOM, был сделан вывод о том, что "данные свидетельствуют в пользу отрицания причинно-следственной связи между вакцинами, содержащими тимеросал, и аутизмом". С 2003 года было проведено девять исследований, финансируемых или проведенных CDC, в которых не было обнаружено связи между вакцинами, содержащими тимеросал, и ASD, а также связи между корью, эпидемическим паротитом и краснухой (MMR), вакцинами и ASD у детей.

В период с 1999 по 2001 год тимеросал был удален или уменьшен до следовых количеств во всех детских вакцинах, за исключением некоторых вакцин против гриппа. Это было сделано в рамках более широких национальных усилий по сокращению всех видов воздействия ртути на детей до того, как были проведены исследования, которые показали, что тимеросал не является вредным. Это было сделано в качестве меры предосторожности. В настоящее время единственными детскими вакцинами, содержащими тимеросал, являются вакцины против гриппа, расфасованные во флаконы с несколькими дозами. Также доступны альтернативы вакцине против гриппа, не содержащие тимеросал. Для получения дополнительной информации см. График применения тимеросала в вакцинах. Помимо тимеросала, у некоторых людей были опасения по поводу других ингредиентов вакцины, связанных с ASD. Однако не было обнаружено никакой связи между какими-либо ингредиентами вакцины и ASD”;

4) Спекуляции относительно тяжелых металлов возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомерсал (ртутное соединение, используется в вакцинах начиная с 1930 годов). И мы, и наши коллеги из других изданий многократно писали об этом, вкратце - самое главное, что требуется знать и понимать, это то, что ни адъюванты, ни тимеросал не вредят организму человека и не влекут за собой тяжелые болезни;

5) Журналисты из международного информационного агентства Associated Press в своем материале отметили, что вакцины Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и от коронавируса не содержат в своём составе алюминия:

* Moderna COVID-19 (mRNA-1273);

* Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2);

* Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 (JNJ-78436735);

* Oxford-AstraZeneca COVID-19 (AZD1222);

Вердикт: Видео, в котором Гарри Нулл подвергает критике вакцины, является не более чем попыткой манипулировать читателями и зрителями, основываясь на ряде псевдонаучных фактов, несостоятельность которых была доказана рядом серьезных, основанных на фактах научных исследований. Также высказывания Гарри Нулла, которые он делает в своем видео, являются полностью неприменимыми по отношению к современным вакцинам от коронавируса, так как последние в своем составе не содержат алюминия.