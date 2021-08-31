Тезисы видеосюжета:

1) Польша на границе с Беларусью создала концентрационный лагерь для мигрантов. Неравнодушных и сердобольных поляков, которые пытаются доставить пищу и медикаменты мигрантам, к ним просто не пропускают;

2) Польские пограничники выдворяют группы мигрантов, оставляют взрослых и детей без еды, воды и средств к существованию в лесу. Мигрантов собрали по всей Польше и выбросили умирать на границу в стихийный лагерь, который без поставок еды и пищи превращается в лагерь смерти;

Манипуляция: белорусский телевизионный канал сел в лужу с “лагерями смерти” для беженцев в Польше © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Материал первого белорусского государственного телеканала согласились прокомментировать Роберт Хеда, публицист, бывший аналитик польского Агентства разведки, сотрудник аналитического центра „Фонд им. Казимира Пулаского”, специализируется на тематике России и постсоветского пространства, и Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского::

Роберт Хеда: Журналисты первого белорусского государственного телеканала говорят неправду. Что бы там они не говорили, но на самом же деле Польша готовит по крайней мера два новых центра, в которых будут размещаться прибывающие в страну беженцы. Эти центры строятся на территории бывших военных полигонов, но я подчеркиваю, что это центры для тех беженцев, которые используют официальные методы – обращаются с просьбой о помощи в наши дипломатические представительства, чтобы получить убежище на территории нашей страны. Также на территории этих центров будут размещаться беженцы, которых власти Польши эвакуировали из территории Афганистана. Польша не занимается созданием никаких концентрационных лагерей, подобная информация — это не более чем фантазии Лукашенко, за которыми прячется след Кремля. Москва минимум два года назад начала большую политическую кампанию, чтобы дискредитировать участие Польши во Второй мировой войне. Во-первых, цель этой кампании – дезинформация как граждан Российской Федерации, Беларуси, так и международного сообщества, благодаря которой и первые, и вторые поверят в то, что Польша виновата в начале Второй мировой войны. Во-вторых, доказать то, что Польша не входила в состав антигитлеровской коалиции. Лукашенко, в свою очередь, враждебно настроен к деятельности Армии Крайовой и польского подполья на территории нынешней Беларуси во время Второй мировой войны – награждает их эпитетами союзников нацистов и гитлеровцев. Поэтому нарратив концентрационных лагерей для беженцев прекрасно укладывается в попытку Кремля, а потом и Минска, фальсифицировать историю Второй мировой войны. Подчеркиваю – Польша никогда не создавала и не будет создавать концентрационные лагеря, у погранохраны Польши нет полномочий, чтобы заниматься такой деятельностью.

Также мне бы хотелось обратить внимание на юридический статус беженцев. Это беженцы, которые находятся на территории Беларуси, правовую ответственность за их судьбу, питание, лечение, за создание условий для существования несет официальный Минск. Более того, эти беженцы появились на территории Беларуси легально, прилетели авиарейсом. Мне бы хотелось отметить, что, поскольку лагерь беженцев находится на территории Беларуси, то ни наши пограничники, ни военнослужащие, ни гражданские, ни политики не могут ее пересекать даже для того, чтобы оказать помощь беженцам, без риска оказаться арестованными белорусскими силовиками.

Несколько дней назад Варшава сообщила Минску, что готова выслать конвой из нескольких грузовиков, которые бы доставили этим беженцам гуманитарный груз. Беларусь отказалась впустить на свою территорию польские грузовики с гуманитарными грузами. Согласно международному законодательству, такая форма помощи со стороны Польши, беженцам, кочующим на белорусской стороне границы, - единственно возможный вариант помощи.

Обращает на себя внимание и выбор экспертов: эти люди в той или иной мере связаны с Россией, российскими деньгами, их деятельность практически никак и нигде не проявляется. Все, что они делают, — это выступления и комментарий для российских или белорусских средств массовой информации.

Витольд Сокала: основная ложь в том, что этот кризис организовали не поляки, а сама Беларусь. Не польские службы ловят несчастных, показанных в глубине своей страны, а потом осуждают их за жестокое обращение на границе. Белорусские службы организуют их переброску в Европу, в основном из Ирака, а не Афганистана, и забирают крупные суммы денег у “туристов”. Согласно международному праву, это торговля людьми, преступление. Сам Лукашенко некоторое время назад заявил, что предпринятые ранее действия подобного рода, в том числе, против Литвы, это месть за санкции Запада, наложенные на его режим. Но об этом в материале нет ни слова, как и о международном осуждении Беларуси за массовое нарушение прав человека. С другой стороны, критика международных организаций в адрес Польши преувеличена: действительно, у некоторых из них есть оговорки в отношении польского правительства из-за ограниченного доступа к кочующим на границе людям и отсутствия гуманитарной поддержки, но в то же время международное сообщество – включая институты Европейского Союза – выражает солидарность с Польшей (как и раньше с Литвой) в вопросе охраны границ и предотвращения неконтролируемой миграции. Стоит подчеркнуть, что помощь беженцам, то есть людям, подвергшимся репрессиям, последовательно реализуемая в Польше, — это одно, а прием экономических мигрантов – это совсем другое.

“Матеуш Пискорский - действительно политолог по образованию, и он действительно был депутатом от партии “Самооброна” на один (сокращенный, 2005-07) срок. Однако, прежде всего, он известен как очевидный агент влияния, работающий на российские спецслужбы (в мае 2016 года он был задержан Агентством внутренней безопасности по этой причине и временно арестован; затем он был освобожден под залог). Его авторитет как независимого эксперта равен нулю, а его склонность делать публичные заявления в поддержку российской версии широко известна”.

Delfi.ru: Обращает внимание на себя оговорка белорусского журналиста на 5.33 минуте репортажа – “представитель ООН в Беларуси посетил лагерь мигрантов”, на 6.16 минуте репортажа мы видим переводчика, который переводит слова мигрантов и на фоне - белорусского военного (шеврон на его рукаве подтверждает его принадлежность к вооруженным силам Республики Беларусь). Следовательно разговор с мигрантами происходит на белорусской территории, а значит и лагерь последних находится на территории Беларуси, рядом с государственной границей Польши. Именно это и обуславливает то, что польские военные и пограничники останавливают гражданских и политиков, которые пытаются встретиться с мигрантами, так как для этого им бы пришлось пересечь границу с Беларусью и таким образом ее нарушить, что, в свою очередь, означает арест нарушителей белорусскими пограничниками.

Полностью непонятно, о чем говорит мигрант начиная с 1.50 минуты репортажа. Мигрант общается на английском, но в репортаже можно услышать только несколько его слов, остальную часть рассказа полностью заглушает переводчик. Обращаем внимание: как правило в репортажах западных средств массовой информации полностью речь переводом не заглушают.

Вердикт: В видеорепортаже в качестве экспертов по Польше появляются Матеуш Пискорский и Томаш Янковский. Первый был арестован контрразведкой Польши по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации и Китая, второй принадлежит к партии Перемен, лидером которой являлся Пискорский. Впоследствие выяснилось, что партия Перемен получала финансирование из России. Мы не желаем делать далеко идущих выводов, но нам кажется странным, что белорусские журналисты, которые готовили материал, выбрали именно человека, который фактически занимался шпионажем в пользу РФ. Партия Перемен в Польше так и осталась маргинальной партией, которая не смогла превратиться в сколь значимую политическую силу в жизни страны. Наш вердикт – манипуляция и пропаганда.