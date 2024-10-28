Тру-крайм революция: как документальное кино на Netflix привело к пересмотру старого дела об убийстве

В начале октября Netflix опубликовал еще и документальный фильм про дело Менендесов. И это усилило интерес к старому делу, превратив его в полноценную общественную дискуссию в Америке. Этот фильм был снят с участием Эрика и Лайла. Они рассказывают, что побудило их на убийство и чем руководствовались во время судебных процессов. В фильме показана сложная психологическая подоплека убийства. С одной стороны, братья любили отца, хотели заслужить его одобрения и боялись разрушить образ „хорошей семьи“, а, с другой, испытывали обиду на отца и мать за многолетнее насилие. Фильм, в отличие от сериала, вызывает симпатию к братьям.