Тру-крайм революция: как документальное кино на Netflix привело к пересмотру старого дела об убийстве

Эстафету от подкастов приняли тру-крайм документалки и сериалы, выпускаемые на стриминговых платформах. Документальный ТВ сериал „Создавая убийцу “ (Making a Murderer), хотя безуспешно, но попытался привести к освобождению Стивена Эйвери и подсветил недостатки системы правосудия в США. Документальный сериал „Тайны миллиардера “ (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) начался как серия интервью режиссера Эндрю Джареки с Робертом Дерстом, сыном нью-йоркского магната в сфере недвижимости, подозреваемым в нескольких убийствах. Закончился же сериал обнаружением новой улики и осуждением Дерста за убийство его подруги Сьюзан Берман. В документальном сериале „Хранители “ (The Keepers) бывшие ученицы католической школы расследуют нераскрытое убийство монахини Кэтрин Чесник в 1969 году. Они посчитали, что Кэтрин была убита, так как узнала о сексуальных домогательствах со стороны священника к ученицам в школе. Через шесть лет после выхода сериала – и благодаря ему – дело Кэтрин Чесник получило новое развитие .