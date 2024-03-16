Зеленка в урнах, поджоги, коктейли Молотова. Что происходит на избирательных участках в РФ

Также российские Telegram-каналы сообщают о нескольких попытках поджога будок для голосования. В частности, такой инцидент произошел в Москве. По предварительным данным, поджигательницей оказалась 70-летняя женщина. После задержания она сказала полицейским, что выполняла "секретное задание".

Похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в местной избирательной комиссии. На одном из участков в Когалыме местная жительница бросила коктейль Молотова в урну для голосования. Женщина задержана, бюллетени, как утверждается, не пострадали.

Бросившую коктейль Молотова девушку задержали. По предварительным данным, она рассказала полицейским, что получила задание на поджог избирательного участка от "украинского Telegram-канала", ей обещали выплатить гонорар.

Как сообщает "Фонтанка", в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила коктейль Молотова в здание школы, где располагается избирательный участок. Вероятной целью был плакат о проведении выборов, однако бутылка с зажигательной смесью разбилась о крыльцо школы.

СМИ сообщают о как минимум пяти попытках залить бюллетени в урнах зеленкой и чернилами. Такие случае зафиксированы, в частности, в Москве и аннексированном Крыму.

Задержанным на избирательных участках грозит уголовное преследование за воспрепятствование проведению выборов. Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ — пять лет лишения свободы.

По словам сопредседателя независимого движения наблюдателей "Голос" Станислава Андрейчука, эти случаи — первые в современной российской истории. "Это само по себе реакция на тот уровень агрессии, который сформировался в России усилиями самих властей. Те, кто так делает, должны понимать, что они покушаются на избирательные права других — тех, кто уже проголосовал в этот ящик", — заявил он в комментарии "Агентству".