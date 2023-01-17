Юристы Госдумы России не одобрили освобождение от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Путин ранее дал отсрочку от мобилизации аспирантам для защиты научных работ, но под чьим руководством они будут это делать, если ученых мобилизуют, — вопрос, завил в связи с решением правового управления сенатор Андрей Клишас.

Правовое управление Госдумы дало отрицательное заключение на законопроект, который предложил освобождать кандидатов и докторов наук от мобилизации. Это следует из документа, который размещен в карточке законопроекта в базе нижней палаты.

Освобождение от мобилизации всех россиян, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, который принят сейчас в законодательстве России о мобилизации, заявило правовое управление Госдумы. Оно отметило, что закон о мобилизации предполагает отсрочки в связи только с исключительными обстоятельствами, которые либо препятствуют военной службе из-за состояния здоровья гражданина, или ввиду наличия у него обременений социального характера, либо связаны с определенным видом деятельности. Почему ученые не могут попадать под основание для освобождения по роду деятельности, правовое управление не сообщило.

"Да, поступил отрицательный отзыв правового управления, к чему все идет понятно", — написал автор законопроекта, депутат от КПРФ Михаил Матвеев отметил в Telegram-канале.

Матвеев внес законопроект в Госдуму в октябре 2022 года. В пояснительной записке он написал, что кандидаты и доктора наук не только обеспечивают образовательный процесс в вузах, но и играют важную роль в развитии науки и техники, проводят научные и прикладные исследования, осуществляют техническое проектирование. Матвеев считает, что его инициатива соответствует критериям, установленным Путиным для частичной мобилизации.

Ранее законопроект не поддержал также комитет Госдумы по обороне. Он назвал ту же причину, что и правовое управление нижней палаты: якобы предложение не соотносится с подходом к мобилизации, принятым в действующем законодательстве.