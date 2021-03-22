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Любовь Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу". Юрист ФБК побывала на службе в храме в Старых Черемушках, несмотря на запрет следователя, а после дала объяснения сотруднику ФСИН.
Liubov Sobol
Liubov Sobol
© AFP / Scanpix

Находящаяся под домашним арестом юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 21 марта, посетила службу в церкви в московском районе Старые Черемушки. Ее адвокат Владимир Воронин отметил, что несколько недель назад подал ходатайство о посещении храма, однако следователь отказал.

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Сотрудник московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ожидал Соболь у ее дома и после возвращения из церкви взял у нее объяснения, добавил Воронин.

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по "санитарному делу" - уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы продлил арест Соболь до 23 июня.

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Deutsche Welle
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