Находящаяся под домашним арестом юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 21 марта, посетила службу в церкви в московском районе Старые Черемушки. Ее адвокат Владимир Воронин отметил, что несколько недель назад подал ходатайство о посещении храма, однако следователь отказал.
Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого Поста и Любовь @SobolLubov идёт на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черёмушках, что рядом с её домом. pic.twitter.com/zRGBIcMbEA— Воронин Владимир (@vb_voronin) March 21, 2021
Сотрудник московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ожидал Соболь у ее дома и после возвращения из церкви взял у нее объяснения, добавил Воронин.
Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по "санитарному делу" - уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы продлил арест Соболь до 23 июня.
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