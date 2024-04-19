Юлия Навальная: я буду бороться против Путина

Навальная подтвердила, что знала о переговорах по обмену Алексея Навального. Однако она отказалась вдаваться в детали, сославшись на то, что "не была глубоко погружена" в эти переговоры. На Мюнхенской конференции по безопасности, где она находилась, когда стало известно о смерти Алексея Навального, "никаких специальных переговоров" о его возможном обмене не велось, уточнила вдова оппозиционера.

Президенту РФ Владимиру Путину стоит "бояться" людей, которые помнят оппозиционера Алексея Навального и разделяют с его близкими "ярость, боль, горе от того, что мы потеряли, а также надежду и желание жить в нормальной, демократической стране". Такое заявление Юлия Навальная - супруга скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - сделала в интервью онлайн-изданию Time. Оно состоялось 1 апреля, однако было обнародовано в среду, 17 апреля. Эта беседа с журналистами стала первым интервью, которое Юлия Навальная дала после смерти своего мужа.

"Я думаю, есть большая вероятность того, что Путин не собирался освобождать Алексея никогда, с первого дня, как посадил его в тюрьму<..>. Как только он понял то, что в сделке должен участвовать Алексей, он сразу же решил его убить", - указала Юлия Навальная позже в ходе интервью.

На вопрос: "Ради чего?" - она уточнила: "Чтобы показать: "Мы вам Алексея не отдадим, а вы нам отдадите Красикова за кого-то другого." Возможно, так оно и было. Когда он понял, что Красиков может выйти на свободу только в том случае, если у нас будет Алексей, то решил продемонстрировать то, что Алексея они ("группа людей, которые пытались освободить Алексея". - Ред.) не получат ни при каких обстоятельствах".

О "пытках" Навального в колонии