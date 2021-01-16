Московский депутат Юлия Галямина сообщила о давлении прокуратуры в связи с предстоящим возвращением в Россию политика Алексея Навального из Германии, где он находился на лечении и реабилитации после попытки отравления "Новичком". В интервью DW в субботу, 16 января, депутат Тимирязевского района заявила, что к ней несколькими часами ранее приходила полиция.

Полицейским она не открыла дверь, но предполагает, что те хотели вручить ей предостережение прокуратуры не приезжать в аэропорт Внуково встречать Навального, поскольку это будет расценено как массовая акция. По словам Галяминой, задержание чревато для нее реальным сроком из-за вынесенного в конце декабря условного приговора. "Но если я даже завтра не поеду, то это будет не из-за того, что я боюсь уголовного преследования, а из-за своего физического здоровья", - подчеркнула она и пояснила, что у нее уже три недели коронавирусная инфекция и, по всей видимости, воспаление легких.

Галямина заявила о необходимости встретить Навального

Вместе с тем встретить Навального очень важно, заявила далее Галямина. "Я считаю, что сейчас настало время для всей оппозиции искать пути к общему коалиционному соглашению, к тому, чтобы быть вместе, чтобы выработать какую-то общую стратегию действия и, конечно, надо проявлять солидарность, когда есть угроза ареста, как в случае с Алексеем Навальным", - отметила она.

Одновременно Галямина заявила, что ей известно о еще двух случаях приезда полиции к оппозиционерам накануне возвращения Навального в Россию. Правоохранители приходили к руководителю штаба Навального в Москве Олегу Степанову и муниципальному депутату из Зюзино Константину Янкаускасу, указала она.

ФСИН намерена задержать Навального

Алексей Навальный 13 января сообщил, что вернется в Россию 17 января рейсом "Победы", который должен приземлиться во Внуково. ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Навальный осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании "Ив Роше" и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. 29 декабря 2020 года СК России возбудил против оппозиционера уголовное дело о мошенничестве. Ведомство заявило, что он растратил часть пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. В тот же день Навального объявили в розыск, однако об этом стало известно только после того, как политик объявил о возвращении в Россию.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября минувшего года ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря 2020 года опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, - предположительно, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности о вероятном покушении на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.