Яшин обратился к Байдену с просьбой добиться освобождения Кара-Мурзы

Яшин проводит параллели между деятельностью Навального и Кара-Мурзы, отмечая, что и тот и другой "создавали личные проблемы" окружению российского президента Владимира Путина. Также оппозиционер отмечает, что "обоих Путин ранее уже пытался убить". Имеется в виду попытка отравления Навального в 2020 году и две предполагаемых попытки отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах, когда он оказывался в реанимации с похожими симптомами и диагнозом "токсическое воздействие неуточнённого вещества".

"Понимаю, что мои слова – глас вопиющего в пустыне. Но Владимира Кара-Мурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна, она зашкаливает", - пишет Яшин. Он обращается к руководству ООН, к президенту США, к лидерам стран ЕС с призывом "задействовать все дипломатические инструменты, чтобы добиться скорейшего освобождения Кара-Мурзы".