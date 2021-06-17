«Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. И в этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка», — говорит Андрей Сапега на видео.

Он отметил, что в момент протестов в Минске Софья находилась в Литве.

«И если она что-то и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, то это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она просто помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца, я прошу вас о личной встрече. Я готов вам принести все необходимые гарантии, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия», — сказал отец россиянки.

Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были задержаны 23 мая в Минске после того, как там совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о бомбе. Сапега и Протасевич арестованы и находятся в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.

В СК Беларуси заявили, что Сапега обвиняется в разжигании социальной розни, а также проходит подозреваемой по делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Белорусские власти утверждают, что она была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал персональные данные силовиков.