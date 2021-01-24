«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки к Конституции. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», — сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». «Иной оценки там быть не может, это нарушение закона», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента назвал «косвенным вмешательством во внутренние дела России» публикации посольства США с маршрутами протестных акций. Песков заметил, что аналогичные публикации при беспорядках в США «вызвали бы определенное чувство дискомфорта» в Вашингтоне.

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — заявил Песков в интервью.

Посольство США перед протестами опубликовало время и места проведения протестных акций. В твиттере посольство написало, что следит за ходом акций и поддерживает право граждан на мирный протест. Российский МИД обвинил его в подстрекательстве протестов и «поощрении насильственных действий».

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. По оценке Reuters, в Москве в них поучаствовали 40 тысяч человек. В ходе протестов по всей России задержали больше трех тысяч человек, 1320 из них — в Москве, 490 — в Петербурге. По результатам акций в Москве возбудили три уголовных дела о насилии в отношении полицейских, еще два — во Владивостоке и одно — в Петербурге. Кроме того, в Москве СК завел дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.