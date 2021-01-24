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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 1» прокомментировал акции протеста, прошедшие 23 января. Он заявил, что с уважением относится к всем точкам зрения, но участие несогласованных акциях — это нарушение закона.
Navalno šalininkų protestai Rusijoje
Navalno šalininkų protestai Rusijoje

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки к Конституции. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», — сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

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Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». «Иной оценки там быть не может, это нарушение закона», — заключил Песков.

Пресс-секретарь президента назвал «косвенным вмешательством во внутренние дела России» публикации посольства США с маршрутами протестных акций. Песков заметил, что аналогичные публикации при беспорядках в США «вызвали бы определенное чувство дискомфорта» в Вашингтоне.

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — заявил Песков в интервью.

Посольство США перед протестами опубликовало время и места проведения протестных акций. В твиттере посольство написало, что следит за ходом акций и поддерживает право граждан на мирный протест. Российский МИД обвинил его в подстрекательстве протестов и «поощрении насильственных действий».

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. По оценке Reuters, в Москве в них поучаствовали 40 тысяч человек. В ходе протестов по всей России задержали больше трех тысяч человек, 1320 из них — в Москве, 490 — в Петербурге. По результатам акций в Москве возбудили три уголовных дела о насилии в отношении полицейских, еще два — во Владивостоке и одно — в Петербурге. Кроме того, в Москве СК завел дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

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