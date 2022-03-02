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Администрации целого ряда российских регионов назвали имена погибших военнослужащих РФ. Минобороны России признает лишь сам факт гибели российских военнослужащих, но не сообщает конкретных данных.
Власти регионов России сообщили о погибших солдатах в Украине
© AFP / Scanpix

Власти целого ряда регионов России 1-2 марта сообщили о гибели российских военнослужащих в Украине, назвав их поименно. Согласно этим сообщениям, погибли 27-летний Игорь Василенко из Ханты-Мансийского автономного округа, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии, Артем Рогачев и Андрей Калмыков из Брянской области. По сведениям издания "Брянские новости", также погиб житель этого региона старший лейтенант Евгений Бушуев.

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В то же время в администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона, "погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции", не сообщая их имен. По данным СМИ, это 22-летний Александр Бахарев и 27-летний Валерий Коваленко.

Министерство обороны России официально признает лишь сам факт гибели российских военнослужащих после военного вторжения в соседнюю страну, но не сообщает конкретных данных. Власти Украины утверждают, что с начала войны 24 февраля погибли почти шесть тысяч российских военных.

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Deutsche Welle
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