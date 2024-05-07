2024.05.07 11:41

Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии

 
Радио Свобода
Vladimiras Kara-Murza
Vladimiras Kara-Murza
ФОТО: Reuters / Scanpix

В понедельник в Нью-Йорке в Колумбийском университете были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2024 года — самой престижной награды США в области журналистики, литературы и драматургии.

Один из лидеров российской оппозиции путинскому режиму Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок в российской тюрьме по политическим причинам, получил Пулитцеровскую премию за свои комментарии о демократическом будущем России для газеты The Washington Post.

Оргкомитет отметил, что Кара-Мурза награждается премией за колонки, "написанные с большим риском для жизни из тюремной камеры, в которых он предупреждал о последствиях инакомыслия в путинской России и настаивал на демократическом будущем для своей страны".

В июле 2023 года политик был приговорён российским судом к 25 годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии, в участие в деятельности нежелательной в стране организации и за государственную измену.

В основу судебных дел против политика были положены его участие в заседании круглого стола в Сахаровском центре и его публичные выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне.

Во время объявления о награде организаторы подчеркнули, что Владимир Кара-Мурза вёл свою деятельность против режима Путина, осознавая опасность и настаивая на том, что у России есть демократическое будущее.

Приговор в 25 лет, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года, по оценке правозащитников, "самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся за критику Путина", обращает внимание "Немецкая волна".

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозреваются спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.

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Радио Свобода
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