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Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней, пишет Русская служба Би-би-си.
Visa и Mastercard уходят из России: что это значит для россиян?
© Scanpix / Reuters

Затем карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.

Фактически таким образом российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.

При этом внутри России платежи будут осуществляться через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК) — именно она выпускает карту ”Мир”.

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НСПК в России появилась как раз в 2014 году сразу после аннексии Крыма.

Именно благодаря ей многие годы работает система оплаты в аннексированном Россией Крыме: картами, выпущенными местными банками, можно расплачиваться внутри России, но при этом жители полуострова не могли заказать что-то в зарубежных интернет-магазинах или расплачиваться этими картами за границей.

Страны, в которых работает карта "Мир"

  • Турция
  • Вьетнам
  • Армения
  • Беларусь
  • Узбекистан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Казахстан
  • Южная Осетия
  • Абхазия
  • Кипр
  • ОАЭ


Помимо иностранных интернет-магазинов россияне больше не смогут расплатиться Visa и MasterCard российских банков в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также в ApplePay и GooglePay.

Центральный банк пояснил в субботу вечером, что средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся.

Карта ”Мир” все же работает и в некоторых зарубежных странах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам, сообщает российский Центробанк.

Российский регулятор при выезде за границу рекомендует брать с собой наличную валюту. Пока не ясно, как будут осуществляться переводы между картами Visa и MasterCard, выпущенными за границей, на карты российских банков.

Visa и MasterCard — одни из крупнейших мировых платежных систем, но не единственные.

Например, есть китайская Union Pay, которая вряд ли присоединится к санкциям против России. Ее принимают в 180 странах мира, включая страны Европы.

Однако пока далеко не все российские банки предлагали сделать такие карты. Также есть американская American Express и японская JCB, однако тут больше шансов, что они также присоединятся к санкциям, введенным против России.

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